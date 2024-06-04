日本東京澀谷10月祭出「禁酒令」應對酒後鬧事　歌舞伎町有意跟隨

日本東京澀谷站附近每逢萬聖節與除夕等大時大節晚上，都有大批人在附近聚集。地方政府為阻民眾或遊客酒後鬧事，澀谷區公所已在2023年萬聖節晚上實施晚間禁酒令，禁止人們載站周圍街道和公共場所飲酒。澀谷區因應疫後遊客暴增，決定將夜間禁酒令擴大至全年實施，新例預計10月生效，屆時當地每天下午6時至翌日早上5時執行。



每年萬聖節臨近，東京澀谷站週邊都有很多年輕人和外國人聚集。他們酗酒、打架、摔東西等問題都成為問題。

澀谷區在節日當天會要求車站附近的便利店不要賣酒類，特別是28日和31日。

當地近年來無論有沒有節日或活動舉行，都經常有人在街上喝酒，造成的噪音問題和聚眾鬥毆等，導致人們須呼召救護車。人們亂丟大量垃圾數量大增，也對商店街構成沉重負擔。

東京新宿歌舞伎町（GettyImages）

繼澀谷區之後，歌舞伎町所在的新宿區也考慮頒布一項法令。新宿區吉住健一在2月2日的例行記者會上宣布，該市正考慮9月制定禁止在街上飲酒的法令。

他說：「為了提高效率，我們將與澀谷區合作。萬聖節和其他季節期間，歌舞伎町周圍的街道上將禁止飲酒。

吉住健一說，正在考慮要求便利店和其他地方不要在特定時段出售酒精飲料。

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