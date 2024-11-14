日本FamilyMart推全新惜食貼紙　淚眼汪汪飯糰求你咪做大嘥鬼

日本Family Mart便利店近日推出最新款的惜食貼紙，為快將到期的商品貼上減價標籤，鼓勵消費者優先購買。貼紙上面有一個以卡通人物形象呈現的飯糰，淚眼汪汪地向消費者表示：「請救救我吧」。（たすけてください/Tasukete kudasai）



日本Family Mart在社交媒體發布淚眼汪汪飯糰惜食貼紙的GIF圖：

日本時報（Japan Times）10月31日報道，Family Mart從今年7月開始，推出了「Family Mart Eco Wari」計劃，在快要到期的商品貼上減價貼紙，鼓勵消費者優先購買，減少食物浪費。

來到10月30日，Family Mart再度推出全新的惜食貼紙，上面有一個眼泛淚光的飯糰，以及「請救救我」的字樣，期望消費者會回應他的呼籲，將他帶回家。

據報道，活動在東京和神奈川等六家分店舉行。惜食貼紙共有7種，減價金額從10日圓到150日圓不等，貼上惜食貼紙的時間和金額由分店自行決定，但總部建議貼上20％的減價貼紙，如700日圓便當就減150日圓。

2024年10月30日起，日本Family Mart便利店推出最新款的惜食貼紙，為快將到期的商品貼上減價貼紙，鼓勵消費者購買。貼紙上面有一個以卡通人物形象呈現的飯糰，淚眼汪汪地向消費者表示：「請救救我吧」。（X@famima_now）

Family Mart表示，現時只是試驗階段，預計每家分店每年可以減少約200公斤的食物浪費，如果成效不俗未來也會推廣到旗下其他門市。