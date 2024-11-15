俄羅斯食品價格飆升　普京或面臨軍事與國內穩定更大壓力

俄羅斯食品價格節節飆升，使總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在實現軍事目標與維護國內社會穩定平衡上，面臨更大壓力。



彭博社報道，根據俄聯邦統計局11月14日公布的數據，每公斤薯仔的價格自年初以來上漲至少73%，牛油價格也上漲逾30%。在機構羅列的價格清單中，洋蔥、紅菜等蔬菜價格也上漲逾20%，酸奶油、牛奶、麵包和魚類的價格較2023年上漲12%至15%。

分析指出，部份價格上漲與俄烏戰爭密切相關，導致俄羅斯家庭的生活開支激增，經濟壓力進一步加重。來自基洛夫市的俄羅斯市民塔蒂亞娜說，食品支出如今已佔她退休金的三分之二，此前僅佔一半左右，這迫使她幾乎停止購買進口水果等昂貴商品。

俄央行也面臨着嚴峻挑戰。2024年10月，俄央行將關鍵利率提高至21%，創下歷史新高。俄央行稱，「通脹風險依然明顯偏向上行」，並預計今年通脹率將達到8%至8.5%。

隨着俄烏局勢的持續惡化，俄農業部和總檢察長辦公室等相關部門的官員紛紛開始着手應對物價上漲問題。總檢察長克拉斯諾夫已啟動針對牛奶生產商漲價的調查。總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）則指示農業部確保水果和蔬菜供應，副總理帕特魯舍夫則要求每日監控食品市場，並採取措施穩定物價。

俄烏戰爭已持續逾兩年。（AP）

中東媒體研究所特別顧問伊諾曾采夫指出：「這些舉措實際上是試圖將食品價格問題歸咎於生產商和貿易商，而非俄烏戰爭的後果。」

伊諾曾采夫補充道：「2007年黃油價格的上漲速度比現在更快，當時政府並未表現出如此的擔憂。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

