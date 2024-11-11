烏克蘭全境發布空襲警報 首都傳爆炸聲 多處緊急停電
撰文：官祿倡
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繼俄羅斯與烏克蘭互相派無人機襲擊對方後，烏克蘭11月11日在全境發布空襲警報，路透社引述目擊者指，首都基輔傳來爆炸聲，部份地區斷電。烏媒當日指，烏克蘭為免關鍵能源基礎設施受俄羅斯襲擊，並保護電力系統，已在全國範圍內實施緊急停電。
烏克蘭軍方當日指，俄羅斯有13架圖-95戰略轟炸機與8架米格-31（MiG-31）戰機升空，並報告它們有發射巡航導彈，隨後烏克蘭向全境發布空襲警報，停電隨之而來。
烏克蘭《基輔獨立報》11日報道，基輔市軍事管理部門負責人波普科（Serhii Popko）當日在基輔發布停電命令，稱停電是由「迫在眉睫的導彈威脅」造成的。
日托米爾州（Zhytomirs'ka oblast'）、蘇梅州（Sums'ka oblast'）和切爾卡瑟州（Cherkas'ka oblast'）等7個地區多個城市報告停電。
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