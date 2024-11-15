涉嫌在東京明治神宮鳥居刻字　美國男被捕　日媒：5個英文字母

一名美國遊客涉嫌破壞東京神社鳥居被捕，在日本旅遊業蓬勃發展之際，行為不端的遊客也令日本當局感到頭痛。



路透社報道，截至今年9月，日本已接待近2700萬人次的入境遊客，創下歷史新高。遊客消費為日本經濟貢獻5.86萬億日圓（約2900億港元），但破壞公物、公共場合醉酒和熱門景點「過度旅遊」事件，也引發如何處理大量遊客和違規遊客的辯論。

位於東京的明治神宮（明治神宮網站圖片）

東京都警察廳證實，星期三（11月13日）逮捕一名65歲的美國男子，他涉嫌12日在明治神宮的大鳥居柱上刻英文字母。

日本時事通訊社說，這名美國男子和家人星期一（11日）飛抵日本。警方根據監控錄像到他下榻的酒店抓人，指控男子涉嫌用指甲在大鳥居柱刻上代表他姓氏的五個英文字母。

外媒報道，美國籍65歲男子Steve Lee Hayes在2024年11月13日於東京被捕（影片截圖）

美國大使館人員已到拘留所探望男子並為他提供領事協助。美國大使館基於隱私理由，拒絕透露更多詳情。

今年早些時候，東京靖國神社的一根柱子兩度遭人塗鴉。兩宗塗鴉事件都與日本戰時歷史有關。《朝日新聞》報道，涉嫌犯案者為三名中國公民，警方已向法院取得逮捕令。

10月，一名智利健身網紅發布她在日本一鳥居柱上做引體向上運動的影片，引發眾怒。她後來刪掉影片，並發布公開道歉。

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智利女體操選手佩雷斯（Marimar Perez）2024年10月上傳影片道歉（IG@mmgymsisters）

鳥居是通往日本神社的門，神社的內側是神聖的區域，鳥居是神域與人們居住的外側（俗世）之間的分界線。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

