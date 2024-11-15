特朗普提名防長Pete Hegseth　街頭失手險出人命影片重回大眾目光

美國當選總統特朗普日前出人意料地宣布，將提名霍士新聞主持人海格塞斯（Pete Hegseth）擔任美國國防部長。這一震驚政治觀察家的提名近日又因一個舊視頻引發關注。



綜合英國LBC電台、《鏡報》（The Mirror）等媒體13日報道，海格塞斯曾在電視節目中，失手差點搞出人命。

報道稱，事件發生於2015年，當時海格塞斯正在參加霍士王牌節目《霍士和朋友們》（Fox & Friends）的錄製。在投擲斧頭比賽環節，海格塞斯的斧頭脫靶，擊中靶後一名禮儀鼓手普羅斯佩里（Jeff Prosperie）的手臂。

根據影片畫面顯示，海格塞斯以右腳為支撐點，左腿向後伸展以保持平衡，他將斧頭舉過頭頂，做出瞄準靶心的姿勢後，將斧頭投擲出去。然而，斧頭卻越過靶架飛了出去。見此情形，海格塞斯下意識地將手臂收緊於胸前，隨後朝着斧頭落地的地方望去。

面對突如其來的「飛來一斧」，正在演奏的禮儀鼓手踉蹌着向後退了幾步後，捂着被擊中的胳膊退至一旁。

報道稱，當時普羅斯佩里似乎並未受重傷，但三年後，普羅斯佩里卻因此事起訴了霍士公司。

普羅斯佩里聲稱，「海格塞斯疏忽地試圖向目標投擲斧頭」，「疏忽地將斧頭投擲在一個區域」，使自己「處於危險之中」。

霍士公司則表示，普羅斯佩里的起訴「令人驚訝」。該公司在一份聲明中寫道，「2015年發生的事件完全是無意的。事發後，公司當即向普羅斯佩里道歉，並提供醫療支持，但他拒絕了，說自己沒事。我們還提供了賠償，他也一併拒絕了。」

這段重回網民視野的影片在社交平台X上引起了廣泛關注。

曾任州和聯邦檢察官的美國刑事辯護律師菲利普科夫斯基（Ron Filipkowski）譏諷道：「值得慶幸的是，海格塞斯手裏只有核密碼，而不是斧頭。」

值得注意的是，美國的「核密碼」手提箱掌握在總統手中。核武器的使用由總統下令，國防部長在核決策中扮演執行者的角色，負責執行總統的命令。

現年44歲的海格塞斯是明尼蘇達州人，畢業於普林斯頓大學和哈佛大學，是一名陸軍國民警衛隊老兵，曾在阿富汗、伊拉克和古巴關塔那摩服役。2014年，他以撰稿人的身份加入霍士新聞，是《霍士和朋友們》節目的聯合主持人之一。據說，他正是在這個職位上與特朗普建立了友誼。

特朗普在宣布提名的聲明中，讚揚了海格塞斯過往的戰鬥經驗，以及他對軍隊和退伍軍人的支持。「皮特一生都是軍隊和國家的戰士。皮特強硬、聰明，『美國優先』的忠實信徒。」聲明稱，「有皮特掌舵，美國的敵人就會注意到——我們的軍隊將再次強大，美國永遠不會退縮」。

雖有「文官」任職的傳統，但國防部長仍會選擇在軍事領域有着較高地位的領導人或企業高管擔任。海格塞斯除了在軍隊服役過，缺乏其他軍事經驗。他對於這一職位來說，毫無疑問是一個「非傳統選項」，遭到質疑。

美國獨立退役軍人協會（IVA）創始人里克霍夫（Paul Rieckhoff）說，海格塞斯無疑是美國歷史上最不合格的國防部長提名人。也是政治色彩最濃厚的一位。

美國國防部長由總統提名，且需參議院的批准。如今共和黨掌握參議院控制權，然而，有關海格塞斯的提名能否在參議院聽證會上獲得通過仍存疑。

本文獲《觀察者網》授權轉載

