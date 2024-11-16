德國總理朔爾茨支持率低迷　黨內籲防長接棒參選

德國總理朔爾茨正面臨社會民主黨（SPD）內部要求他放棄連任的壓力，呼籲將領導權交由國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius），以帶領這一中左翼政黨備戰明年的聯邦大選。



路透社報道，社民黨與綠黨及自由民主黨組成的執政聯盟因內部紛爭解散後，德國計劃於2025年2月23日提前舉行大選。現年66歲的朔爾茨已表態將爭取連任，並獲得黨內高層的支持。然而，最新民調顯示，社民黨的支持率僅為16%，遠低於反對黨聯盟黨和極右翼德國選擇黨（AfD），較2021年選舉下降10個百分點。

2024年11月8日，匈牙利布達佩斯，圖為德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在歐盟非正式會議中發表講話。（Reuters）

不過，朔爾茨預計將於明年1月的黨代會上宣佈最終決定。但在本周，一些地方政客公開呼籲重新評估他的連任計劃，並提議由現年64歲的皮斯托里烏斯出任總理候選人。這一提議在德國政壇被視為罕見舉動。

儘管擔任國防部長這一職務在德國並不受歡迎，皮斯托里烏斯卻在國內穩居最受歡迎政治人物榜首。相比之下，朔爾茨在最新民調中僅排名倒數第二。 漢堡州議員施託貝羅克（Tim Stoberock）和施賴伯（Markus Schreiber）在社交媒體上指出：「朔爾茨在過去三年中推行良好的政策，但他未能贏得民眾的信任，也未能展現出領導力。」

德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）2024年11月11日出席黨內會議（Getty）

他們補充道：「我們認為，民眾對他的負面印象已經無法挽回。不幸的是，各黨高層往往不願承認這一簡單事實。」據了解，朔爾茨曾於2011年至2018年擔任漢堡市長。

根據弗薩研究所（Forsa）的調查，58%的受訪者支持皮斯托里烏斯成為總理候選人，支持朔爾茨的比例僅為30%。儘管如此，皮斯托里烏斯多次指出，社民黨已明確支持朔爾茨參選。

社民黨高層已要求朔爾茨在未來幾週內改善溝通能力，明確政策訊息，並對民調數據保持高度關注。這被視為對朔爾茨的一次警告，表明其連任之路充滿挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

