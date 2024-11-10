無師自通？德國聰明大象「自學成才」　懂自己用水管洗澡

德國柏林洪堡大學（Humboldt University of Berlin）研究人員考夫曼（Lena Kaufmann）11月8日在《當代生物學》（Current Biology）雜誌發表的報告稱，柏林動物園有一頭名叫瑪麗（Mary）大象非常聰明，竟懂得使用水管自己洗澡，而且會依牠要清洗的部位不同，調整掌握水管的方式，展現出令人驚訝的工具使用能力。



美國《紐約時報》8日報道，研究人員考夫曼（Lena Kaufmann）是在觀察動物園管理員例行工作時，發現瑪麗異於其同伴的行為。

其他大象都需要人類幫忙沖洗，而瑪麗卻只需要照顧員給牠一根水管，就會自行用象鼻捲起水管，然後開始洗澡，沖洗自己全身各部位。瑪麗的照顧員說，他們並沒有訓練瑪麗使用水管，是牠自己無師自通學識運用工具。

德國柏林洪堡大學研究人員考夫曼（Lena Kaufmann）2024年11月8日發表的報告稱，柏林動物園有一頭名叫瑪麗（Mary）大象非常聰明，竟懂得使用水管自己洗澡，展現出令人驚訝的工具使用能力。（當代生物學雜誌網站）

更令人驚訝的是，瑪麗會有意識地以各種「技巧」洗澡。當牠要沖洗身體側面時，會緊握水管靠出水口的末端，對著要洗的部位沖洗；當要沖洗背部時，就握住水管的中段位置，把水管拿過自己頭頂灑水。

有趣的是，研究人員在觀察瑪麗的行為時，發現動物園中還有另一頭名叫Anchali的大象會用水管，但目的似乎是用作惡作劇。

研究人員稱，有一天瑪麗沖澡時，Anchali會到旁邊用象鼻抓起水管，把水管折彎，之後又改變握法緊壓水管中斷水流。

德國柏林洪堡大學研究人員考夫曼（Lena Kaufmann）2024年11月8日發表的報告稱，柏林動物園有一頭名叫瑪麗（Mary）大象非常聰明，竟懂得使用水管自己洗澡，展現出令人驚訝的工具使用能力。另一頭名叫Anchali的大象也會用水管，但目的似乎是用作惡作劇，在瑪麗洗澡時截斷水流。（當代生物學雜誌網站）

考夫曼表示，雖然使用管狀工具對人類來說很簡單，但對動物來說它卻非常複雜 ，有可能大象的鼻子與水管類似，因此有助牠們理解管狀工具的運作方式。