阿布哈茲爆衝突　示威者闖議會大樓抗議與俄簽協議　警射催淚彈

格魯吉亞內的分離地區、親俄羅斯的阿布哈茲（Abkhazia）11月15日爆發衝突，大批反對派示威者闖入議會大樓，抗議政府與俄羅斯簽署投資協議，警方出動催淚彈意圖驅散民眾。



俄衛網15日報道，阿布哈茲軍警使用催淚彈，意圖驅趕在首府蘇呼米（Sukhumi）議會大樓附近的騷亂參與者。

社交網站上流傳的影片顯示，大批示威者聚集在大樓外，現場出現煙霧，更有部份示威者爬上大樓門窗，進入建築內部。

另有影片顯示，建築內出現人群。

俄羅斯與阿布哈茲於10月30日在莫斯科簽署協議，內容包括允許俄羅斯公司在阿布哈茲境內實施投資項目、在當地置業，此令一些阿布哈茲人擔心協議會把他們趕出地產市場。

阿布哈茲議員原定11月15日舉行會議，批准與俄羅斯簽署的投資協議，如今已經延期。總統辦公室15日表示會廢除協議。

格魯吉亞內有兩個分離地區，即南奧塞梯（South Ossetia）和阿布哈茲，自蘇聯解體後，格魯吉亞便失去對這兩區的控制。俄羅斯2008年稱承認南奧塞梯和阿布哈茲獨立，未獲國際社會支持。

俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）2023年8月曾表示，這兩個地區可能會併入俄羅斯。