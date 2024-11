波蘭軍方高層：須為與俄羅斯開戰做準備　強調衝突風險高

波蘭軍隊總參謀長(Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces)庫庫拉將軍(Wieslaw Kukula)要求該國加強軍事方面的準備工作,以應對來自俄羅斯的「真正威脅」。



在波蘭《共和國報》(Rzeczpospolita)11月12日刊登的採訪中,庫庫拉表示,波蘭必須全面準備好保衛國家。他強調,一個準備充分、具有強大防禦能力和彈性社會的國家,對任何襲擊者來說都能構成一個「巨大的風險」。

這位將軍指出,與俄羅斯發生戰爭的風險非常高,這對波蘭來說是一個真正的威脅,因此必須嚴陣以待。

庫庫拉的言論反映了波蘭領導人對俄羅斯採取強硬立場的傳統,尤其是考慮到兩國歷史上動盪的關係。據他所說,俄羅斯的軍事潛力仍然相當巨大,擁有海量的人口和原材料資源,以及能夠維持和擴大軍事能力的功能性國防工業。

圖為2024年10月24日,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)在喀山舉行的金磚國家(BRICS)峰會與記者會面。(RU Host Photo Agency via REUTERS)

他表示,俄羅斯的意圖可以從普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)和拉夫羅夫(Sergey Lavrov)發表的聲明中清晰可見,這表明克里姆林宮的軍事野心自2021年底以來基本沒有改變。

庫庫拉強調了他的擔憂,並認為波蘭必須對戰略上的弱點保持警惕。他聲稱,俄羅斯可能會利用北約分裂或美國捲入亞太、中東衝突的情況來升級「軍事行動」。

他解釋道:「我們的目標是創造一個最有可能的情況,即通過有效的威懾手段阻止俄羅斯的進攻行為。」他指出,波蘭的防禦措施應該與公開展示保護國家主權的堅定決心相結合。

當被記者問及波蘭是否會擊落飛越烏克蘭領空,並在波蘭領空飛行的導彈或無人機時,庫庫拉稱:「不會。我們和我們盟友的立場是明確的。」

圖為波蘭軍隊總參謀長(Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces )庫庫拉(Wiesław Kukuła)。(波蘭國防部官方網站)

而俄羅斯方面則一直否認有攻擊北約成員國的意圖,普京最近稱有關俄羅斯攻擊西歐的警告是「無稽之談」,目的是讓西方國家的民眾感到不安,並提高國防預算。

在今年較早的一次採訪中,普京堅稱「他們所說的俄羅斯將在烏克蘭事件後攻擊歐洲的事實完全是胡說八道,這完全是為了從他們的人民那裏榨取金錢的恐嚇」。

然而,庫庫拉認為,威懾需要軍事投資和公眾決心的結合。「僅僅報告我們快速發展的國防潛力是不夠的,展示我們保護自己的決心也同樣重要」。

實際上,這已經不是庫庫拉第一次發出這種聲音。他在7月份提到,要為與俄羅斯的全面衝突做好準備,波蘭將增加東部邊境的部隊數量,還要大舉徵兵,以應對可能的威脅。