德國連環強姦案｜43歲中國公民疑犯被捕　假裝與女租客看房犯案

法蘭克福檢察官辦公室11月15日表示，一名43歲中國籍男子因涉嫌連環強姦案14日在黑森州被捕。



根據德國《圖片報》，被捕男子Dapeng Z.前往Rauenheim一間汽車公司工作時被調查人員逮捕，Dapeng Z.預計週末前被移交地方法院。

德媒10月14日報道，德國警方以德文、英文與中文三語發布警示，指當地出現連環強姦犯，犯案手段是透過網絡有目的地尋找年輕中國女子作獵物，呼籲女性提防，又指該犯人很可能是華人。報道指，自1月以來有至少4名中國女子受害。

綜合德國黑森州警方在網站刊出的中英及德文版警示內容，題為「德國警方呼籲年輕中國女性謹防連環強姦犯」的警示在9月20日發出，稱犯人慣用的作案手段是針對在網絡特別是「小紅書」或「微信」貼出廣告的年輕中國女子，把她們作為獵物，犯人很可能是華人。

警示指，根據已知的多宗案情，該案犯假裝尋找住屋或過夜機會為理由，預約受害人見面參觀房屋，他會表示有意租買，然後在見面後性侵受害人。在網絡上，犯人有時會以中國女性身份與他人聯繫。

圖為德國警方，此為示意圖（FB@Polizei Hessen）

《德國之聲》10月14日指，自今年1月以來，這連環案件有至少4名受害者，均為中國女性，其中兩宗發生在法蘭克福地區，另外兩宗發生在「鄰近的聯邦州」。

↓ 德國警方發布的中英文版警示 ↓