朔爾茨德國晤澤連斯基　宣布向烏克蘭提供近120億軍援

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10月11日訪問德國，並與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤。朔爾茨當日宣布在年底前，將向烏克蘭提供總值14億歐元（約119億港元）的軍事援助。他指出，新一批軍援是要向俄羅斯發出清楚訊號，表明歐美盟國不會停止支持烏克蘭。



路透社11日報道，朔爾茨稱，這批軍援將由德國聯同比利時、丹麥及挪威提供，其中包括防空武器、坦克、無人機、炮彈等。

2024年10月11日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在德國柏林與總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤。（Reuters）

澤連斯基會晤前表示，他將向朔爾茨闡述俄烏戰事的「勝利計劃」，希望迫使俄羅斯不遲於2025年結束戰事，並保證不再有侵略行動。

澤連斯基本週頻頻與歐洲盟友會面，一方面提出「勝利計劃」 ，同時也敦促歐美放寬烏克蘭使用遠程武器的限制。

2024年10月11日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在德國柏林與總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤時握手。（Reuters）

澤連斯基尚未公開透露「勝利計劃」的細節，路透社引述一名美國官員，計劃實為對要求更多武器以及放寬遠程飛彈使用限制的重新包裝。

一名歐洲外交消息人士則表示，計劃核心是讓烏克蘭加快進入北約，並大幅增加武器供應，包括遠程飛彈，以迫使俄羅斯更願意參與和談。