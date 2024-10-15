德國柏林熊貓BB開眼　睡眼惺忪可愛照片曝光｜有片

近日香港出現一股「熊貓熱」，但原來遠在歐洲的德國亦不例外。德國媒體近日引述柏林動物園的聲明報道，旅居當地大熊貓「夢夢」8月誕下的雙胞胎熊貓寶寶近日首次「開眼」。園方在社交媒體分享這個喜訊，並宣布公眾將於16日開始可以入內參觀兩隻可愛的小熊貓。



德國柏林動物園分享雙胞胎小熊貓眨眼的影片：

德國之聲（DW）10月10日報道，柏林動物園表示，目前尚不清楚這對雙胞胎的具體視力。但可以肯定的是，牠們的視力將在未來數天和數週內不斷進步。

據報道，兩隻熊貓BB都對週遭的環境作出好奇的反應。

動物園園長Andreas Knieriem博士表示：「我們的雙胞胎熊貓現在已經48天大，小熊貓通常在出生後第40到50天之間首次開眼，牠們今次開眼的時間點來得剛好。」

園長同時提到，在過去數週，雙胞胎小熊貓開始長出牠們作為大熊貓標誌性的黑白皮毛和其他身體特徵。

園長表示，兩隻小熊貓現時體重約為2KG。而從10月16日開始，公眾將能入園一窺兩隻小熊貓的廬山真面目。

2024年8月22日，旅居德國的中國大熊貓「夢夢」誕下一對雙胞胎熊貓。圖為柏林動物園公布小熊貓開眼後的照片。（IG@zooberlin）

2024年8月22日，旅居德國的中國大熊貓「夢夢」誕下一對雙胞胎熊貓。圖為柏林動物園公布小熊貓仍未開眼的照片。（IG@zooberlin）

旅居德國的大熊貓「夢夢」8月22日誕下這對雙胞胎，柏林動物園表示稍後將會為牠們取名字。