習近平晤尹錫悅　望推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展

新華社11月15日報道，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與韓國總統尹錫悅舉行會面。



據報道，習近平表示自兩年前在峇里島與尹錫悅會見以來，國際和地區形勢發生不少變化。無論形勢如何變化，中韓兩國都應該堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，發揮地理相鄰、文化相通、經濟相融優勢，加強交流，深化合作，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展，更好造福兩國人民，為促進地區和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。

習近平強調，雙方應該加強高層交往，增進理解信任，致力於相互成就，實現共同發展。中國堅定不移擴大高水平對外開放，歡迎更多韓國企業來華投資興業。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與韓國總統尹錫悅舉行會面。圖為中方與韓方舉行會面現場。（央視新聞截圖）

雙方要共同致力於維護國際自由貿易體系，維護全球及地區產業鏈供應鏈穩定暢通，多開展有利於增進友好的活動，鼓勵輿論界、學術界、地方特別是青年人加強往來。

歡迎更多韓國民眾來華，希望韓方為中國公民赴韓推出更多便利化措施。中方祝賀並支持韓國接任明年亞太經合組織東道主，願同韓方擴大多邊協調和合作。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與韓國總統尹錫悅舉行會面。（X@SpokespersonCHN）

尹錫悅表示，自兩年前與習近平主席在峇里島進行會晤以來，雙方各領域交流合作有序發展。中國是世界經濟增長的重要引擎，為應對世界面臨的問題作出重要貢獻。

韓國視中國為重要合作夥伴，希望本着相互尊重精神，秉持建交初心，推動韓中戰略合作夥伴關係不斷發展，更好應對共同挑戰，促進地區和平與穩定。韓方尊重一個中國的政策不會改變，希望參與中國現代化進程，進一步緊密兩國經濟貿易合作。

歡迎中方給予韓國公民免簽待遇，願同中方密切人文交流，增進兩國民間友好。韓方願同中方密切在亞太經合組織等多邊機制溝通合作，共同維護多邊主義和自由貿易。