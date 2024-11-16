習近平會見新加坡總理黃循財　冀攜手開啟高質量發展迎建交35週年

新華社11月15日報道，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與新加坡總理黃循財舉行會面。



據報道，習近平表示，中新互為友好近鄰和重要合作夥伴。在兩國歷代領導人精心培育下，中新關係不斷發展，樹立了國與國互利共贏、共同發展的典範。

去年，中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為今後中新關係發展明確了方向。當前，兩國都處於國家發展的關鍵時期，明年將迎來中新建交35週年。

中方願同新方牢牢把握中新友好大方向，密切高層交往，堅持坦誠互信，尊重彼此核心利益，繼續在現代化道路上攜手前行，開啟高質量發展新篇章。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。圖為中方與新方舉行會面現場。（央視新聞截圖）

習近平強調，新加坡參與中國改革開放進程起步早、領域廣、成果實。歡迎新方把握中國發展新機遇，繼續建設好蘇州工業園區、天津生態城、重慶示範性互聯互通和廣州知識城等合作項目，進一步打造數字經濟、綠色發展、人工智能領域合作新增長點，不斷擴大人文交流。

面對世界百年變局，中方願同新方加強在聯合國、亞太經合組織等多邊舞台上合作，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。（X@LawrenceWongST）

黃循財表示，新中兩國高層交往密切，經濟關係保持強勁發展勢頭，雙方共同慶祝蘇州工業園區成立30周年。新中關係基於相互尊重、相互信任，是互利共贏的。

新方完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則。新方始終對中國經濟發展前景充滿信心，期待繼續深入參與中國現代化進程，以明年慶祝兩國建交35周年為契機，開闢全方位高質量的前瞻性夥伴關係的新篇章。

新方願同中方密切在東盟、亞太經合組織等多邊領域協作，反對保護主義，促進貿易投資便利化自由化，維護地區穩定與發展。