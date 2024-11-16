朔爾茨罕見與普京通話　澤連斯基：打開「潘多拉盒子」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行通話，他敦促普京從烏克蘭撤軍，為和談鋪路。這招致烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）批評，指通話破壞了為孤立普京所作的努力，形容這次通話打開了「潘多拉盒子」。



路透社引述消息人士指，澤連斯基與歐洲官員曾警告朔爾茨不要和普京通話，分析朔爾茨與其說是在考慮停戰為兩國人帶來和平，更多是為結束戰爭以緩解德國因戰爭導致的經濟問題。

克里姆林宮表示，今次談話應柏林要求進行，普京已告訴朔爾茨，任何結束俄烏戰爭的協議都必須考慮到俄羅斯的安全利益，並反映俄方「新領土的現實情況」。

2024年11月15日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話。（Reuters）

烏克蘭外交部指，朔爾茨與普京的通話並未給烏克蘭實現和平帶來任何附加價值，而只是幫助普京削弱了被孤立感，這也是普京長久以來一直想要的。