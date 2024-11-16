德俄領袖通電話　朔爾茨促俄羅斯從烏克蘭撤軍　普京指願恢復談判

英國媒體報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話。朔爾茨敦促俄方盡快撤出烏克蘭，並與基輔政府進行談判，達致「公正及持久的和平」。克里姆林宮表示，普京向朔爾茨表明，任何和平協議都必須將俄方的安全利益考慮在內，並反映「全新的領土現實」（new territorial realities）。



路透社15日報道，朔爾茨譴責俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，並警告部署朝鮮士兵參戰會令衝突嚴重升級。

朔爾茨強調，德國堅定不移支持烏克蘭，呼籲俄羅斯從烏克蘭撤軍，並與烏方談判，達致公正及持久的和平。

2024年11月15日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話。（Reuters）

克里姆林宮表示，這次通話是由德國主動提出，指當前危機是北約過去多年政策導致的結果。

俄方從未拒絕恢復被基輔政府中斷的談判，但任何談判都應以新的領土現實出發，並要消除衝突的根本起因。

2024年11月7日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）出席在索契舉行的第21屆瓦爾代討論俱樂部年會時發表講話。（Reuters）2024年11月14日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，右）出席在柏林舉行的國會聽證會。（Reuters）

普京又指，俄羅斯過去一直明確履行在能源方面的協議及合同義務。如果德國有興趣，俄羅斯願意探討能源方面的合作。

據報道，今次是兩人相隔近兩年再次通話。報道引述烏克蘭政府指，朔爾茨在通話前已知會烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。