拜登習近平會晤前均警告　未來面臨動蕩

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平分別在秘魯利馬的亞太經合組織（APEC）峰會警告，未來將面臨動蕩。



美國總統拜登和中國國家主席習近平分別在秘魯利馬的亞太經合組織（APEC）峰會警告，未來將面臨動蕩。

綜合法新社和新華社報導，即將卸任的拜登星期六（11月16日）將在利馬和習近平進行最後一次面對面的正式會晤。 主張「美國優先」的特朗普明年1月上任後，世界恐面臨新一輪的貿易戰威脅。

習近平在亞太經合組織工商領導人峰會發表書面演講，他指「世界進入新的動蕩變革期」，對單邊主義、保護主義蔓延，世界經濟碎片化加劇表示擔憂。

拜登在會見日本首相石破茂和韓國總統尹錫悅時表示，世界「已到達重大政治變革的時刻」，並表示希望美日韓三邊夥伴關係「將長久存在」。

2024年8月27日，中國北京，圖為美國安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中國外長王毅（不在圖中）舉行會談前。（Reuters）

拜登和習近平正在利馬出席為期兩天的亞太經合組織第31次領導人非正式會議。 拜登與國務卿布林肯（Antony Blinken）一同出席了15日的峰會開幕式，習近平沒有出席。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）14日在空軍一號上對媒體表示，習近平與拜登16日的會晤提供了一個機會，記取雙方在中美關係中取得的進展，並「管理好這一敏感的過渡期」。

沙利文說，美國必須管理好與中國的競爭「以免演變成衝突」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

