特朗普班底｜幕僚團隊成「富人俱樂部」？　Elon Musk獨撐半邊天

撰文：官祿倡
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美國總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期連番宣布任命，包括部份內閣任命，當中包括大力資助他競選的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。除馬斯克與本就是富豪的特朗普二人外，特朗普的內閣及幕僚團隊的其他人選的財富身家亦不容小覷，將創下美國史上最富有幕僚團隊記錄。

綜合外媒報道，特朗普本人身家最頂峰時高達58億美元（452億港元）。而在目前已公布的任命名單中，各人的身家總達天文數字級數。單是馬斯克的身價已傲視群雄，據《福布斯》（Forbes）公布即時富豪萬億名單，截至11月15日，他的淨資產為2,984億美元（約2.32萬億港元）；其他人的財富加起來也達350億美元（約2730億港元）。

例如，將與馬斯克攜手領導政府效率部的印裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），據報他的淨資產為10億美元（約78億港元）。

11月13日，特朗普訪問國會山。（Reuters）

內閣成員中，已被提名出任教育部長的前密歇根州共和黨主席德沃斯（Betsy DeVos）是共和黨的長期金主，她是美國普林斯集團（Prince Corporation）創辦人普林斯（Edgar Prince）的女兒，夫家有份創辦全球傳銷公司安麗（Amway），而她自己是Windquest Group主席。粗略估算，其家族資產高達51億美元（約398億港元）。

將與馬斯克攜手領導政府效率部的印裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），據報他的淨資產為10億美元（約78億港元）。（Reuters）
石油大亨哈姆（Harold Hamm，右）的財富便達153億美元（1193億港元）。（Reuters）

其他可能入閣的富豪也身家極度豐厚。例如，石油大亨哈姆（Harold Hamm）的財富便達153億美元（1193億港元）。此外，前商務部部長、投資家羅斯（Wilbur Ross）的身價也達29億美元（226億港元）。

《福布斯》2021年發布報告，確認拜登的內閣總價值略高於1.18億美元，目前特朗只宣布了其政府的11位提名人選，尚有13個職位有待公布，相信此一紀錄有機會再度推高，並打破特朗普第一任期內閣總淨資產約為62 億美元（約483億港元）的紀錄。

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