特朗普班底｜小羅伯特甘迺迪獲提名任衛生部長

美國候任總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)11月14日宣布,將提名小羅伯特甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)擔任衛生及公共服務部長(Secretary of Health and Human Services)。



特朗普在其個人社交平台撰文指,將提名小羅伯特甘迺迪出任衛生部長。

作為甘迺迪政治世家的後人,小羅伯特甘迺迪曾以獨立人士身份參與今屆總統大選,但在8月退選後轉為支持特朗普,換取成為特朗普新政府內的一員。

這位前民主黨人及環境律師憑藉質疑疫苗的立場吸引了一批支持者。

甘迺迪曾主張關閉美國食品藥物管理局(U.S. Food and Drug Administration,FDA)部份部門,以及去除飲用水中的氟化物。

甘迺迪近來表示,若成為衛生部長,首要任務是應對慢性疾病大流行,其中包括癡肥、糖尿病和自閉症,以及減少食品中的化學物質。

2024年11月1日,小羅伯特甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)在美國威斯康星州密爾沃基出席支持共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)的競選活動。(Reuters)

衛生與公共服務部負責監管食品藥物管理局、疾病管制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)、美國國立衛生研究院(National Institutes of Health)以及與民生息息相關的聯邦醫療保險(Medicare)及聯邦醫療補助(Medicaid)計劃,這些計劃為貧苦大眾、65歲及以上人士和殘疾人士提供醫療保險。

由於聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計劃有數千萬人投保,衛生與公共服務部2024年的財政預算為3.09萬億美元(約24萬億港元),佔美國聯邦預算的22.8%。