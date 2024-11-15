特朗普班底｜小羅伯特甘迺迪獲提名任衛生部長

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月14日宣布，將提名小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任衛生及公共服務部長（Secretary of Health and Human Services）。



特朗普在其個人社交平台撰文指，將提名小羅伯特甘迺迪出任衛生部長。

作為甘迺迪政治世家的後人，小羅伯特甘迺迪曾以獨立人士身份參與今屆總統大選，但在8月退選後轉為支持特朗普，換取成為特朗普新政府內的一員。

這位前民主黨人及環境律師憑藉質疑疫苗的立場吸引了一批支持者。

甘迺迪曾主張關閉美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）部份部門，以及去除飲用水中的氟化物。

甘迺迪近來表示，若成為衛生部長，首要任務是應對慢性疾病大流行，其中包括癡肥、糖尿病和自閉症，以及減少食品中的化學物質。

2024年11月1日，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在美國威斯康星州密爾沃基出席支持共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選活動。（Reuters）

衛生與公共服務部負責監管食品藥物管理局、疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）、美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）以及與民生息息相關的聯邦醫療保險（Medicare）及聯邦醫療補助（Medicaid）計劃，這些計劃為貧苦大眾、65歲及以上人士和殘疾人士提供醫療保險。

由於聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計劃有數千萬人投保，衛生與公共服務部2024年的財政預算為3.09萬億美元（約24萬億港元），佔美國聯邦預算的22.8%。