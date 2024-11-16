人類滅絕後誰統治地球？　科學家：「這」海洋動物或成新霸主

英媒11月15日報道，科學家表示，如果人類因戰爭或氣候變遷而滅絕，地球未來的新霸主很可能是八爪魚。牠們擁有極高的智慧、靈巧性及適應力，很有潛力在後人類時代創建文明。



英國《每日郵報》（Daily Mail）15日報道，英國牛津大學教授庫爾森（Tim Coulson）認為，八爪魚活動靈巧、有好奇心、擁有相互溝通的能力以及超高的智慧，意味着牠們有潛力可以創造並使用複雜的工具，甚至是建立一個獨特的海底文明。

庫爾森認為，八爪魚未來不太可能完全演化成陸地生物，但牠們未來或會演化出如水肺般的裝置，以延長在陸地的時間。他預測，八爪魚未來經過多年的進化後，或能研究出更多陸地覓食的方法，猶如人類發展出在海洋捕獵的方法。

圖為2020年11月13日，澳洲墨爾本水族館飼養的一隻八爪魚。（Getty）

相較之下，其他物種如靈長類動物、鳥類和昆蟲的潛力有限。靈長類動物雖具有使用工具的能力，但牠們與人類面臨相同威脅，例如氣候變遷和捕食者壓力，可能會伴隨人類一同滅絕；魚類、鳥類和昆蟲雖展現出建造複雜結構的能力，但缺乏必要的靈活性。

庫爾森強調，「八爪魚成為新霸主」這一假設完全屬推測性質，因為生物進化路徑不可預測，難以肯定地說，八爪魚在人類滅絕會如何演變。不過八爪魚擁有的優勢，使相關假設不致完全不可能。