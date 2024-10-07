再‧見熊貓福寶｜為福寶錯過送別亡母　姜爺爺：母親會支持我做法

大熊貓「福寶」的韓國紀錄片電影《再‧見熊貓福寶》10月4日開映。影片9月初與韓國上映前，SBS電視台就發布了先導預告片，記錄了韓國愛寶樂園飼養員姜爺爺（姜哲遠）剛遭遇喪母之痛，隔天又必須送走福寶，讓他邊開車邊落淚；宋爺爺（宋永寬）則在打掃福寶曾經待過的欄舍時，扶着垃圾桶崩潰大哭，展現出福寶與保育員之間深厚的情誼。



短短几分鐘的預告片在網上播映時，已讓許多網民看了瞬間淚崩。記者近日出席在新加坡預映會，現場更是抽紙巾擤鼻涕聲不絕。

姜爺爺的母親在福寶2024年4月3日飛回中國四川的前一天病逝。姜爺爺接受《聯合早報》電郵訪問時，談到當時面臨艱難的抉擇，說：「我相信我還會做出同樣的決定（送福寶回四川而錯過送別母親）。我對福寶和母親都是全心全意的付出，也相信母親一定希望我能好好照顧福寶。當時家裏的兄弟們也給予我很大的支持和力量。」

《再‧見熊貓福寶》也在香港上映，電影同場加映港產龍鳳胎從未曝光短片。（電影公司提供）

被福寶療癒 粉絲不再酗酒抑鬱失眠

2020年7月20日，福寶在全韓國人民注目下，順利從媽媽愛寶的肚子中誕生，成為韓國首隻自然繁育誕生的大熊貓。當時正值疫情期間，福寶的到來也對韓國人民起了一定的撫慰作用。

姜爺爺透露，他四年來收到不少粉絲來信，講述他們在疫情期間生活艱難，一些人在快要放棄生命時，是福寶讓他們重燃希望和動力，繼續努力生活。

韓國首隻自然繁育誕生的大貓熊「福寶」6月12日在中國四川神樹坪基地正式亮相。前飼養員姜爺爺7月4日、5日前往神樹坪基地探視福寶。（三星物產網站）

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他說，這些年來感人的故事還真不少，「有一個粉絲說，他被失眠困擾了四、五年，自從遇到福寶後，他便開始服藥，也不用再去醫院，還投入了保護瀕危動物的工作。另外一個粉絲曾酗酒，遇到福寶後酒也戒了，過上正常的生活……」

↓ 姜爺爺將到訪香港 ↓

全心全意照料 離別既定也無憾

由於中韓雙方簽署的協議，福寶必須在四歲前返回中國，福寶與姜爺爺的相遇也註定別離。姜爺爺說，從一開始他就知道有要和福寶說再見的一天，但他盡心盡力投入照料了福寶，心中就不留遺憾。

福寶離開後的真空由它的雙胞妹妹睿寶和輝寶填補，這讓姜爺爺深深感受到對福寶的愛得以延續，並未消逝；動物們更像是他生命中的良師益友。

韓國首隻自然繁育誕生的大貓熊「福寶」6月12日在中國四川神樹坪基地正式亮相。前飼養員姜爺爺7月4日、5日前往神樹坪基地探視福寶。（三星物產網站）

「如果人們懂得如何把對待動物的態度運用在人與人的關係上，會更加融洽，這些都是動物教會我的事。」姜爺爺說。

作為動物保育員，姜爺爺覺得自己的使命和宗旨，是拉近人們與動物之間的距離，向大家宣導哺育動物的重要性，讓人們了解動物生態、習性和行為。

姜爺爺喊話福寶：記住你的童年時光

自福寶4月返回位於中國四川的熊貓保護與研究中心神樹坪基地後，姜爺爺曾前往探望，聽到姜爺爺的呼喚，福寶也彷彿認出那個曾細心照料他的保育員，上前「打招呼」，場面温馨。

韓國首隻自然繁育誕生的大貓熊「福寶」6月12日在中國四川神樹坪基地正式亮相。前飼養員姜爺爺7月4日、5日前往神樹坪基地探視福寶。（三星物產網站）

問姜爺爺，有什麼話還想對福寶說？他隔空對福寶喊話：「爺爺永遠愛你，也不會忘記你，請牢牢記住你的童年時光。還有，你要實在點過日子哦！」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

