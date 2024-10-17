海底都有職場欺凌？　八爪魚boss暴打「唔跑數」員工魚｜有片

許多人一般認為八爪魚會避開同類，並利用偽裝獨自徘徊覓食。然而，一項於9月23日發布在科學期刊《自然》（Nature）的新研究發現，部份八爪魚品種會與多種魚類合作捕獵，但雙方並非處於平等關係。當中，八爪魚會負責指揮團體的行動，甚至會「出拳」暴打團體中不合作的魚以維持紀律。



美國哥倫比亞廣播公司（NBC）9月23日報道，研究人員在以色列埃拉特（Eilat）海岸的珊瑚礁中，花約120個小時使用多部相機追蹤13隻八爪魚。他們發現被追蹤的八爪魚進行了13次狩獵，期間每隻八爪魚有2至10條魚一同聯手覓食。

這些狩獵群體通常包括幾種珊瑚魚，如石斑魚和鰹魚。研究還指出，八爪魚在群體中擔當領導的角色，負責捕獵群體的主要決定，包括應該捕食甚麼獵物及何時移動等；部份擅長環境探索的魚類，則會決定移動方向。

研究人員表示，這種獵食團體透過分工合作，由魚群帶領找獵物、再由八爪魚捕捉，能夠更加高效地尋找隱定的食物來源。這種互利共贏的關係在長期的演化過程中逐漸穩定下來，形成了獨特的共生模式。研究人員還觀察到，八爪魚越大，越能驅動更多的魚為其「打工」，雙方合作得也更好。

從影片可見，八爪魚會「無緣無故」攻擊一同覓食的魚群，以觸角用力拍打牠們，或是使勁地將牠們拍開。研究解釋，當魚群表現得非常安靜且沒有主動尋找獵物時，八爪魚就會展開攻擊，迫使魚群保持移動尋找獵物。

研究的主要作者桑帕約（Eduardo Sampaio）稱：「我們與這些動物（群體覓食的八爪魚）非常相似，在感知能力上與我們的水平非常接近，甚至比我們想像的更接近。」