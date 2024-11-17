真主黨轟炸以色列北部　圖襲5軍事基地　擊中海法猶太教堂2傷

黎巴嫩11月16日表示，以色列對黎巴嫩東部發動空襲，一村莊有6人死亡，包括3名兒童，另有11人受傷；以軍同日表示黎巴嫩真主黨（Hezbollah）向以色列發動「猛烈火箭襲擊」，擊中北部城市海法（Haifa）一座猶太教堂，2人受傷。



黎巴嫩衛生部表示，16日，東部巴勒貝克（Baalbek，又稱赫利奧波利斯）區的Khraibeh村遭到以軍空襲，6人死亡，包括3名兒童，另有11人受傷，包括5名兒童（2童情況危急）。

2024年11月17日，以色列發動空襲後，黎巴嫩貝魯特南郊濃煙滾滾，真主黨和以色列軍隊之間持續衝突。（Reuters）

以色列連續第五天空襲貝魯特南部真主黨控制的地區，16日至少發動15次空襲。以軍表示攻擊針對真主黨基礎設施，包括武器儲存設施和指揮中心；此前1名以色列士兵在黎巴嫩南部的戰鬥中喪生。

真主黨同日說，向以色列北部發動80枚火箭彈，目標是5個以色列軍事設施，包括斯特拉馬里斯海軍基地（Stella Maris naval base）。

以軍聲明證實一枚火箭彈擊中海法的一座猶太教堂，2人受傷。

2024年11月17日，以色列指有飛行物飛到北部城市海法（Haifa），對當地造成破壞（Reuters）

2024年11月16日，以色列海法，以軍報告稱，在真主黨和以色列衝突期間，有飛行物從黎巴嫩飛入以色列，急救人員在飛行物墜落現場工作。（Reuters）

以色列與黎巴嫩兩國衝突不斷，黎巴嫩衛生部表示，自2023年10月7日，截至15日，以色列的襲擊已造成至少3452人死亡，其中大部分是自9月底以後。