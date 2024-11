聯合國調查以色列行為特別委員會(Special Committee to Investigate Israeli Practices)11月14日稱,以色列在加沙地帶的軍事行為符合種族滅絕特徵。據法媒指,這是聯合國首度在當前以巴戰爭背景下使用此字眼。



特別委員會在一份新報告指「自戰爭開始以來,以色列官員公開支持剝奪巴勒斯坦人維持生命所需必需品的政策,包括食物、水和燃料。」

報告又指,委員會又批以色列對人道主義援助作出系統性、非法的干擾,「清楚表明以色列意圖利用救生物資來獲取政治和軍事利益。」

以巴戰爭:2024年11月14日,加沙城一間容納難民的學校遭以軍空襲(Reuters)

特別委員會指以色列在加沙地帶的軍事行為符合種族滅絕特徵(consistent with the characteristics of genocide)。

委員會呼籲所有會員國履行法律義務,防止和制止以色列違反國際法的行為,並追究其責任。

這個特別委員會由聯合國3個成員國的代表組成,包括馬來西亞、塞內加爾和斯里蘭卡。