以色列球迷遇襲掀政治動盪 荷蘭右翼執政聯盟險避瓦解危機
撰文：劉耀洋
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荷蘭阿積士（Ajax）與以色列特拉維夫馬卡比隊（Maccabi Tel-Aviv）的歐霸盃足球賽事11月7日在荷蘭首都阿姆斯特丹舉行，賽後有以方球迷遭襲擊。事件持續發酵並引起荷蘭政壇動盪，財政部副部長阿沙巴爾（Nora Achahbar）15日因某些國內政治人物發言疑涉種族歧視而辭職後，相繼有內閣成員威脅出走。在經過5小時的內閣會議後，首相斯霍夫（Dick Schoof）宣布右翼政府安然無恙，將繼續執政。
路透社和法媒15日報道，阿沙巴爾15日突然退出內閣，以抗議一些政治人物宣稱，有摩洛哥裔荷蘭年輕人7日晚在阿姆斯特丹攻擊以色列球迷。
阿沙巴爾聲明中表示：「最近幾週的兩極分化對我產生重大影響，我不能夠也不想履行我在內閣中的職務。」
荷蘭媒體《民眾報》（de Volkskrant，暫譯）稱，出生於摩洛哥的阿沙巴爾是一名前法官和檢察官，他認為某些政治人物的言論可能帶有種族歧視成份。
阿沙巴爾辭職引發一次危急內閣會議，4名中間派新社會契約黨（New Social Contract）的內閣成員，在會議中也威脅辭職。如果他們都辭職，該聯盟將失去國會多數議席。
斯霍夫15日晚宣布，成立不到5個月的右翼政府成功度過瓦解危機。他指出，過去是令人情緒激動、沉重的一週，期間不同人物曾說很多話，也發生很多事，但他強調：「我的政府或執政聯盟各黨中從來沒有任何種族歧視成份。」
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