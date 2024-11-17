APEC｜越南警告貿易戰會導致衰退　馬來西亞憂中美關係衝擊經濟

越南新任國家主席梁強在亞太經合組織會議（APEC）上指出，孤立主義、保護主義和貿易戰只會導致衰退、衝突和貧困。



美國當選總統特朗普的貿易政策引人關注和擔憂，特朗普威脅提高進口關稅，讓越南經濟面臨不確定性。出口約佔越南經濟的85%，美國是其最大的市場。去年，越南對美國的貿易順差約為1000億美元（約7800億港元）。

梁強星期四（11月14日）在秘魯首都利馬出席亞太經合組織會議（APEC）工商領導人峰會。他對與會高官和商界領袖說：「現在比以往任何時候都更需要超越零和博弈思維，防止民族主義扭曲政策決定。」

越南國家主席梁強（左）2024年11月16日出席APEC會議，旁為秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）（Reuters）

「每個國家，無論大小，都必須遵守國際法並採取負責任的行動，意識到每個決定都會帶來重大而深遠的影響。」

梁強指出，在沒有科學依據或客觀評估，且不理會各國發展水平的差異下，強加新的貿易和投資標準，將不公平地剝奪數百萬個就業機會，扼殺創新並阻礙企業增長。

「國際貿易和投資必須遵守世界貿易組織制定的規則，以確保利益平衡並促進公平競爭。」

本周多國領導人齊聚利馬參與亞太經合組織會議，多名政商界領導就高關稅帶來的危險發出警告，梁強這番發言是對特朗普貿易政策的最強烈批評之一。

越南國家主席梁強（Luong Cuong，上排右）2024年11月16日出席APEC會議，圖為大合照時他站在拜登旁邊（Reuters）

彭博經濟研究所經濟師亨德森本月在一份報告中寫道：「特朗普勝選意味着2025年東南亞大部分地區的增長前景將更加疲軟。由於越南經濟更加依賴貿易，因此最容易受到外國直接投資停滯影響。」

同在利馬出席APEC會議的馬來西亞投資與貿工部長扎夫魯星期四接受彭博社採訪時說，儘管美國和中國的貿易緊張局勢為包括馬來西亞在內的東南亞帶來更多投資，但對全球經濟增長放緩和成本上升的衝擊也迫在眉睫。

扎夫魯認為，短期而言，西方乃至在中國的企業都在尋求轉移供應鏈或在東南亞開設新工廠，這促使本區域和馬國的投資增加。「但從長遠來看，我認為這將是一個問題。全球經濟增長將放緩，消費者最終可能會為同樣的商品支付更高的價格。」

美國總統拜登2024年11月16日於秘魯利馬舉行的APEC峰會期間與中國國家主席習近平展開雙邊對話。(Reuters)

戴琪：有必要推行特定關稅防「中國衝擊」

美國貿易談判代表戴琪則認為，推行針對性關稅措施以防止中國向美國市場大量傾銷汽車、清潔能源和半導體等產品是必要的。

戴琪星期四接受彭博社採訪時說，在美國欲吸引投資的領域對特定產品徵收關稅，是美國防禦策略的一部分，以免遭到第二次「中國衝擊」（China Shock）。

「中國衝擊」指的是2001年中國加入世界貿易組織後出口量增加，導致歐美等國的紡織、電子、機械和傢俱等行業受到嚴重打擊，數百萬工作崗位流失。

不過，戴琪對特朗普提出的一刀切關稅持保留態度。她說，關稅只是解決方案的一部分，必須着重對一些關鍵行業徵收關稅才能加強美國經濟，這些關鍵行業將成為美國未來幾十年的增長驅動力。

「理解中國挑戰的一種方式是，中國規模龐大，有能力主宰國際市場，趕走競爭對手，然後收穫所有回報，剝奪你的選擇權。因此，我們過去幾年致力於有關經濟安全、經濟脅迫的討論。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

