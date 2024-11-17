詛咒特朗普與支持者「白雪公主」陷公關災難　前主播促迪士尼換角

迪士尼即將推出經典動畫《白雪公主》（Snow White）真人版，飾演白雪公主的23歲女星Rachel Zegler常有爭議言論，近日更是得罪了超過7500萬美國民眾。



她在美國總統大選後，因為不滿結果，竟公開詛咒：「願特朗普支持者、投票者與他本人，永遠不得安寧。」她事後趕緊道歉止血，「我想為上周在IG上的選後發文誠心道歉，我讓情緒凌駕了理智。仇恨與憤怒已經讓我們離平靜與理解愈來愈遙遠，很抱歉我助長了負面論述。」

Rachel Zegler的發言引起知名保守派政治評論員凱利（Megyn Kelly）反彈，她不僅罵Rachel Zegler是「豬」，還呼籲迪士尼開除她，挺特朗普的媒體也對Rachel Zegler群起抨擊。

↓ FOX前主播Megyn Kelly要求迪士尼換角 ↓

《紐約郵報》譏諷她是「Woke （覺醒思想）公主」，並質疑迪士尼是上市公司，「侮辱超過7千萬美國人會對股東有幫助嗎？」

個性太過直率頻惹爭議

Rachel Zegler曾以《西城故事》（West Side Story）榮獲金球獎影后，但她個性太過直率，曾引起不少爭議。

她曾坦言自己不是《白雪公主》動畫的粉絲，只看過一次1937年的《白雪公主》動畫，並直言不喜歡是因為白雪公主故事很恐怖，更批評動畫觀念非常老舊，「原版關注她的愛情故事，而且還是跟一個跟蹤她的傢伙？太奇怪了吧！所以我們這次沒有這麼做。」她甚至說電影「非常過時」，引起迪士尼粉絲不滿，認為她對動畫並不了解，並漠視這套動畫對電影史的影響力，根本不尊重原作。

2024年11月17日，美國紐約，圖為Rachel Zegler出席電影Spellbound的首映儀式。（Reuters）

2023年4月，一組《白雪公主》場景偷拍照在媒體上曝光，暗示迪士尼重新製作的《白雪公主與七個小矮人》幾乎沒有小矮人，當時公眾炸鍋了。幾個月後，Rachel Zegler說，「人們開玩笑說我們這是政治正確的白雪公主，是的，沒錯，因為這是需要的。」』迪士尼後來又把小矮人加了回來。

本文獲《聯合早報》授權轉載

