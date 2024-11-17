特朗普提名石油業高層Chris Wright任能源部長　曾指無氣候危機

美國當選總統特朗普提名化石燃料企業高層Chris Wright擔任能源部長。Wright是氣候變化懷疑論者，特朗普希望他能在新政府中削減繁文縟節，以幫助推動對化石燃料的投資。



2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓的君悅酒店與共和黨眾議院議員會面時發表講話。（Reuters）

法媒11月17日報道，特朗普16日宣布提名Chris Wright在他的第二屆政府中擔任能源部長。他在一份聲明中說，Wright將「成為關鍵領導者，推動創新、削減繁文縟節，迎來新的『美國繁榮與全球和平黃金時代』」。

Wright是美國自由能源公司（Liberty Energy）的創始人，也是特朗普競選活動的主要金主之一。Wright曾公開否認存在氣候危機，並積極倡導石油和天然氣開發，包括水力壓裂法，這是特朗普尋求美國在全球市場取得能源主導地位的關鍵支柱。

編按 : Liberty Energy 是一家油田服務公司，在北美的主要盆地提供水力壓裂服務(hydraulic fracturing), 主要是提供壓力泵。



Wright曾在職業社交平台LinkedIn上說：「沒有氣候危機，我們也並不處於能源轉型之中。碳污染這個詞太荒謬了，因為所有生命都依賴於二氧化碳。」

他也說：「沒有所謂的清潔能源或骯髒能源，所有能源都對世界產生積極或負面的影響。」

特朗普稱Wright為「幫助發起美國頁岩革命，進而推動美國能源獨立、改變全球能源市場和地緣政治格局的先驅之一」。

圖為獲任美國能源部長的化石燃料產業大亨Chris Wright，此為他在LinkedIn上的演講中說：「沒有氣候危機，我們也並不處於能源轉型之中。碳污染這個詞太荒謬了，因為所有生命都依賴於二氧化碳。」（截圖自X@BillPrinter00）

在競選期間，特朗普承諾將振興國內化石燃料行業，以降低能源價格。他也承諾撕毀環境法規，以及美國在《巴黎協定》中為應對氣候變化做出的承諾。

Wright的提名預計會受到美國化石燃料行業的歡迎。特朗普此前提名北達科他州州長伯格姆擔任內政部長，Wright將與他共同制定能源行業相關政策。

本文獲《聯合早報》授權轉載

