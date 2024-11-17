特朗普揀財長二選一？　馬斯克撐CEO盧特尼克：美國需變革

路透社報道，11月16日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）第二任期的財政部長人選還未確定，富豪馬斯克（Elon Musk）和小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）推薦盧特尼克（Howard Lutnick）。馬斯克表示，比起另一人選貝森特（ Scott Bessent），他能「為美國帶來變革」。



據報道，特朗普的熱門財長人選有兩位：建達公司（Cantor Fitzgerald）行政總裁盧特尼克，和投資家貝森特。馬斯克和盟友小羅伯特甘迺迪都傾向於盧特尼克。

2024年11月16日，美國紐約市，候任總統特朗普（左）與馬斯克（右）在麥迪遜廣場花園觀看UFC 309比賽。（Reuters）

知名對沖基金經理、過去多次唱淡港元的Kyle Bass在社交平台X（舊稱Twitter）撐貝森特，說他「比接觸過的任何人都更了解市場、經濟、人和地緣政治。」因此比盧特尼克更有資格任財長。

馬斯克批評貝森特是「一成不變」的選擇，而盧特尼克將真正實現變革：「在經濟上守成正在令美國破產，因此我們無論如何都需要改變。」

小羅伯特甘迺迪則稱讚比特幣（Bitcoin，虛擬貨幣）是「自由的貨幣」，而「沒有人比盧特尼克更支持比特幣」 。

2024年11月1日，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在美國威斯康星州密爾沃基出席支持共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選活動。（Reuters）

直到16日下午，貝森特17日還未回應這些評價；建達公司則拒絕置評。

馬斯克在特朗普團隊的影響力日增，他已獲任命為「政府效率部」（Department of Government Efficiency）聯合領導人，目前正下榻特朗普佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），幫候任總統揀新政府人選。