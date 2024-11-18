金正恩倡增強核武力量應對美國威脅　譴責美國援烏克蘭攻打俄羅斯

朝中社報道，朝鮮領導人金正恩11月15日強調朝鮮將不受限制地增強核武力量，全力完成戰爭準備。他強調要應對美國威脅，並譴責美國聯合日本和韓國、以及援助烏克蘭攻打俄羅斯。



金正恩15日在平壤出席朝鮮人民軍第4次營長、營政治指導員大會，他表示，增強核武力量路線早就成為朝鮮不可逆轉的政策。在目前形勢下，完成戰爭準備是刻不容緩的任務。

他譴責美國更新與韓國的核威懾戰略、並鞏固與日本的三方軍事合作。他稱日本為「亞洲北約」，加劇了朝鮮半島的緊張局勢和不穩定。

2024年11月18日，朝鮮首都平壤召開朝鮮人民軍第4次營長、營政治指導員大會。（朝中社圖片）

他還堅稱華盛頓及其西方盟友正在利用烏克蘭作為「突擊部隊」，對俄羅斯發動戰爭並擴大美國軍事影響力的範圍。但並未承認向俄羅斯提供軍事裝備和部隊，援助攻打烏克蘭。

這是自特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度贏下美國總統大選以來，金正恩首次批評華盛頓。