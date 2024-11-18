澳洲知名電台主持人涉性罪行被捕　警：猥褻7男及17歲青少年

澳洲警方11月18日拘捕澳洲83歲前電台主持人瓊斯（Alan Jones），他涉嫌猥褻7名男子、1名17歲男生，遭起訴24項襲擊罪和性犯罪。瓊斯過去有不少爭議言論，曾多次被控誹謗。



路透社報道，瓊斯18日早上在悉尼家中被捕，坐上警車前往警察局。警方從他的公寓取走一些電子設備。

悉尼警方表示，瓊斯涉嫌2001年到2019年間猥褻8名男子，分別是他通過工作和以私人身份認識的人，最年輕者案發時僅17歲。瓊斯被指曾不適當地觸摸多名年輕男子，包括曾把手伸到對方褲內。

2024年11月18日，艾倫瓊斯( Alan Jones )坐在一輛沒有標記的警車後面，被送到澳洲悉尼的戴街(Day St) 警察局。（Reuters）

新南威爾士州警察局助理警長Michael Fitzgerald表示，有受害者初次見面就被瓊斯猥褻。他還稱，未來可能會有更多受害者站出來。

當地媒體《悉尼先鋒晨報》2023年就曾指瓊斯涉及猥褻，他否認。

1984年至1988年，瓊斯曾任澳洲國家橄欖球隊教練；之後主持電台節目數十年，包括悉尼2GB電台熱門晨間節目，直到2020年退休。

2017年10月28日，舉行的澳洲小袋鼠隊和野蠻人隊比賽前，野蠻人隊教練艾倫瓊斯（Alan Jones）在澳洲悉尼足球體育場的草場上行走。（Reuters）

瓊斯以爭議言論而聞名，並多次被控誹謗。2012年，他說時任澳洲總理吉拉德（Julia Gillard）的父親「因羞愧而死」；2019年，他說時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）「應把襪子塞進」時任新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）的喉嚨。