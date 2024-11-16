夫妻夜深回家發覺遭不速之客到訪 驚見保育動物躺床上：澳洲日常
撰文：ETtoday
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澳洲一對夫妻晚上下班回家時，發現家中突然有騷動，以為遭小偷的他們心頭一驚，正在緊張時，意外看到被列為保育動物的樹熊（無尾熊）懶洋洋待在房間，把他們嚇了一大跳，笑稱遇到傳說中的「澳洲日常」。
來自巴西的女子法蘭（Fran Dias Rufino）和老公布魯諾（Bruno），現居住在澳洲阿德萊德市（Adelaide）羅林斯公園區（Rosslyn Park），二人深夜回到家中時，發現家中闖入不速之客，十分緊張。
布魯諾表示，他當時聽到法蘭一直在尖叫，「我本來很擔心家裹有蜘蛛」，沒想到竟然是一隻樹熊。法蘭則表示：
我家裹居然有一隻樹熊，我完全不敢相信。
影片中可看到，樹熊原本待在臥室地板上，發現二人後完全不緊張，緩緩爬到床頭櫃上，後來甚至跳到床上待着，態度看起來十分放鬆。法蘭表示，當時她非常緊張，不曉得該怎麼辦，後來好不容易才用毯子成功引導樹熊離開家中。
成功引導樹熊離開家中：
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影片曝光後吸引網友留言：
「居然是樹熊，太可愛了」、
「如果是我，我才不會讓牠離開，好想抱着牠睡覺」、
「我也住澳洲，從來沒遇到過」。
法蘭表示，她懷疑樹熊是從寵物門偷偷溜進家中，結果家中寵物犬對樹熊完全沒有興趣。
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