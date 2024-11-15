旅居澳洲大熊貓「網網」「福妮」今啟程回國　當地民眾歡送｜有片

旅居澳洲的大熊貓「網網」和「福妮」11月15日啟程回國，結束長達15年的旅居生活。中國駐阿德萊德總領事館與南澳阿德萊德動物園周四聯合主辦歡送活動，向大熊貓告別，不少人前往動物園歡送。



19歲的「網網」及18歲的「福妮」，2009年11月送到阿德萊德動物園，是唯一一對定居南半球的大熊貓。南澳旅遊與多元文化部長貝蒂森（Zoe Bettison）表示，這對大熊貓已經與澳洲人民緊密相連，「今天我們懷着深深的悲傷和感激之情向網網和福妮揮手告別。」

▼大熊貓「網網」和「福妮」乘車來到機場，現場人員向牠們告別

中國駐澳洲大使肖千表示，2009年中澳啟動了大熊貓保護研究合作，兩隻大熊貓前往阿德萊德動物園安家落戶，成為南半球唯一一對大熊貓。15年來，中澳雙方在大熊貓保護、疫病防控、疾病診治等方面取得積極成果。

2024年11月14日，澳洲阿德萊德動物園，中國駐阿德萊德總領事館與阿德萊德動物園在14日聯合主辦歡送活動，向大熊貓告別。（新華社）

貝蒂森呼籲全世界關注對大熊貓的保護，並表示澳方將與中方繼續在大熊貓保護方面展開合作。

今年6月，中國國務院總理李強訪問澳洲期間，曾到阿德萊德動物園探望這對大熊貓，並宣布向澳洲提供一對新的大熊貓。這對新熊貓、三歲的「星秋」及「怡蘭」，今年底將送抵澳洲。