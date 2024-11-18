特朗普團隊尋求放鬆美國無人駕駛車規定　或令馬斯克直接得益

知情人士稱，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的過渡團隊向顧問表示，他們計畫將制定全自動車的聯邦規則框架列為交通運輸部的優先事項之一。



彭博社報導，如果聯邦新規允許無人駕駛車大量上路，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）將直接受益。他把特斯拉的未來押注在自動駕駛技術和人工智慧（AI）上。作為特朗普總統競選的「大金主」，馬斯克現已成為特朗普核心圈子裏的風雲人物。

美國現行聯邦規定給尋求推出大量無方向盤或腳踏板的汽車公司構成了重大障礙，而特斯拉的自動駕駛車也計畫採用這種設計。

因未獲公開發言授權而不願具名的知情人士透露，特朗普團隊正在為交通部物色制定自動駕駛監管框架的領導人。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普在美國華盛頓國會山莊會見眾議院共和黨議員。圖為Tesla行政總裁兼社交平台X（舊稱Twitter）所有者馬斯克（Elon Musk）出席會議。（Reuters）

美國交通部可以通過國家公路交通安全管理局發佈規則，降低自動駕駛汽車的運行難度，而國會立法將為自動駕駛汽車的大規模採用鋪平道路。

兩名知情人士說，一項處於早期討論階段的兩黨法案將制定自動駕駛車的聯邦規則。他們稱，特朗普考慮的交通部長人選之一是前Uber Technologies Inc高管邁克爾（Emil Michael），他已同特朗普團隊面談，但這項工作仍處於初期階段，政策細節尚未確定。

知情人士說，密蘇里州共和黨眾議員Sam Graves和路易斯安那州共和黨眾議員格雷夫斯Garret Graves，也是特朗普的交通部長人選。

特朗普過渡團隊沒有回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

