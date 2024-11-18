特朗普2.0的中美關係究竟會多惡劣？

11月16日，拜登與習近平在秘魯首都利馬舉行的中美元首會晤。看通稿內容，當着拜登的面，中方明確說出了4條紅線——台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利。習近平告訴拜登，這是中方的四條紅線，不容挑戰。這四點以前都談過，但這次更明確。我們都知道，拜登政府已經是「吉祥物」了，對中美關係走向已經起不到什麼作用。

毫無疑問，這些話其實是習近平向下一屆美國政府特朗普政府說的。而更加重要的喊話是，習近平總結過去4年的經驗，啟示需要記取：一是要有正確的戰略認知；二是要言必信、行必果；三是要平等相待；四是不能挑戰紅線、底線；五是要多搞對話和合作；六是要回應人民期待；七是要展現大國擔當。

目前，普遍認為，特朗普正式就職美國總統後，本就緊張對立的中美關係會因激烈的貿易戰而進一步的惡化。對中國商品加徵高關稅、啟用反華頑固分子，這不僅意味着要摒棄中美關係的經濟「壓艙石」，還有可能脱鈎中美外交關係，任何一項都將把中美關係引向對抗。也因此，目前普遍對中美關係持悲觀態度。

習拜會：2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯利馬舉行的亞太經合組織峰會期間與美國總統拜登會面。(Reuters)

輿論是悲觀的，但其實，中美關係處成了今天這種局面，一點都不應當感到意外。競爭也好，對抗也罷，又或是遏制與反遏制，這是大國之間必然會形成的局面。雖然中國承諾不爭霸、不稱霸，可中國強大本身就是對美國霸權的威脅。美國不放棄永久性獨霸世界戰略，或者中國不放棄復興強國戰略，中美就註定是冤家對頭。這是難以躲開的宿命，特別是美國的零和思維如此嚴重氾濫。

另外，中國做的戰略判斷是——世界正處於百年未有之大變局時代，而重構世界秩序的「大國競爭」正在取代「後冷戰時代」，則是美國人做出的判斷。也就是說，儘管美國已經清楚自己早就部署好的全球戰略已經無法有效控制世界，不得不重新進行戰略調整，以重構有利於美國的世界新秩序。這實際上已經表明，美國知道獨霸世界的大勢已去。

在美國最強大的時候，都無法做到美國優先或美國例外，在世界力量平衡正在打破的情況之下，就更不可能了。目前美國所表現出來的強勢，一是因為實力依然還很強大，這也是事實，美國想藉機爭取更多的秩序規則的話語權，二是逼中國有所妥協退讓，最好中國能夠在美國的壓力下自犯錯誤、自毀前程，也就是希望中國出現內亂。而中國既然預判了世界變革會加速，當然也一定預判到美國會全力對中國進行打壓遏制。中國早就為此進行戰略佈局。

2020年2月3日，美國佛羅里達參議員魯比奧與時任台灣副總統當選人賴清德在華府會面。魯比奧如今已獲特朗普提名為下任美國國務卿。（魯比奧參議員官網）

早早就進行了「雙循環經濟圈」戰略佈局和建設，就是為防止衝擊或倒逼的到來，通過強大的內生經濟循環以增強中國的吸引力，就能更好地推動建立國際大循環。建立獨立於美國之外的體系以及合作規則就成為了對外合作的主要戰略，這實際上就是首先使自己立於了不敗之地。

儘管拜登政府一直強調負責任的管控中美關係，以避免走向對抗。可實際上美國已經對華挑起了全面的「冷戰式」對抗。之所以沒有進入正式的冷戰，有兩大原因的制約。一是沒有擺脱一損俱損、一榮俱榮兩敗俱傷的局面。二是沒有組建起有效的反華聯盟，甚至是連歐洲盟友都拒絕在所謂的大國競爭中站隊美國，更反對搞陣營式對抗。再加上拜登政府強力拱火和支持的「兩場戰爭」，這是犯了嚴重的戰略錯誤，這是對美國的重大戰略牽制與消費。

這個局面，將是中美關係的基本盤。儘管特朗普任美國總統會激化對中國的經貿打壓，可就算是遲滯了中國復興進程，卻加快了世界變革。從特朗普當選後的一系列運作來看，誓要與中國打貿易戰，從而惡化中美關係，基本上是一定的了。可是，他首先是要嚴重的撕裂美歐關係和搞亂美國。特朗普不但要迅速結束烏克蘭戰爭，還同時要迅速結束中東戰亂。且不說他最終能否結束得了，只是推動結束這「兩場戰爭 」的過程，就足以嚴重撕裂美國與盟友國家之間的關係。

11月13日，特朗普訪問國會山。（Reuters）

坦白說，美國的兩場戰爭，不但為中國創造了有益的戰略空間和時間，也有利於中國藉機推動「全球南方」合作大局，這是重構世界秩序的重要一環。助中國在重構世界秩序的「大國競爭」中取得戰略優勢，付出一些經濟發展的代價，能夠贏得重構世界秩序的競爭優勢，這當然是難得的重大機遇了。

其實，誰當美國總統打壓遏制中國戰略都不會改變，中美關係也必然是隨着中國的強勢復興進程而更加的緊張對立，可特朗普的上台必須令到美國的內亂會加劇，這正是可以有效利用的戰略空間和時間。

正所謂天下大亂才能達到天下大治，或者說是不破不立，特朗普這個「混亂魔王」正在加速推動美國自己建立起來的西方秩序的崩解，省了中國不少的事，而西方聯盟的分裂以及美國內亂的加劇，更有利於推動世界朝向有利於中國的方向變革。為了應對今天的亂世之秋，中國早已未雨綢繆開始積極的戰略準備。回到習近平與拜登的會晤，該有的禮節中方全給了，這是給拜登這個「老朋友」的尊重，然後把話明確說給特朗普聽。該說的都說了，其實這份從容，也說明中國也已經做了全方位的準備。