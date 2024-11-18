特朗普顧問：應對錢凱港中國商品同樣加徵60%關稅

美國當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的資深顧問說，對中國商品加徵60%關稅的措施也應適用於中國通過秘魯新建港口售往任何國家的商品。



彭博社報導，特朗普過渡團隊顧問卡羅內（Mauricio Claver-Carone）說，針對中國商品的關稅應適用於來自中國或南美國家，途經新深水港口錢凱港的商品。錢凱港位於秘魯首都利馬以北60公里。

卡羅內上星期六（11月16日）接受電話訪問時說：「任何經過錢凱港或該地區任何中國控制港口的產品，都應該被徵收60%關稅，就像那些來自中國的產品一樣。」

他認為關稅有助於防止躲避美國關稅的轉運。在轉運過程中，這些商品從中國進入另一國，然後再出口到最終目的地美國。

卡羅內稱，這樣的關稅也會讓各國在允許中國在其領土上建設港口時三思而行。

在特朗普的第一任期，卡羅內擔任白宮國家安全委員會西半球事務高級主任。特朗普向中國發起貿易戰後，墨西哥取代中國成為美國最大的交易夥伴。

卡羅內認為關稅有助於防止躲避美國關稅的轉運。(Getty)

錢凱港由中國國有航運巨頭中遠海運斥資13億美元（約17.2億新元）建造，持有港口60%的股權和獨家經營權，是中國「一帶一路」倡議在南美洲的標誌性專案。

11月14日，中國國家主席習近平與秘魯總統出席了錢凱港的隆重開港儀式。習近平說，一條從錢凱到上海的直達航線將開通，將縮短航運時間和降低物流成本。

目前尚不清楚錢凱港有多少商品將運往美國。在11月15日的一個商業活動上，前中國商務部官員任鴻斌表示，錢凱港可能有助於促進中美之間的貿易。

習近平11月16日在利馬舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會上，對即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）表示，他準備好與特朗普合作改善世界兩大經濟體之間的關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

