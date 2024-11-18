美國與菲律賓簽署軍事情報共享協議

路透社報道，美國和菲律賓18日簽署了一項軍事情報共享協議，深化了兩國在該地區面臨共同安全挑戰的國防關係。這項被稱為「軍事資訊通用安全協議」（General Security of Military Information Agreemen，GSOMIA）的協議，允許兩國安全地共享機密軍事資訊。



美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）在馬尼拉軍事總部簽署了該協議，雙方還為一個協調中心破土動工，該中心將促進兩國武裝部隊之間的合作。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）表示：「這不僅使菲律賓能夠從美國獲得更高的能力和昂貴物資，還將為與志同道合的國家尋求類似協議提供機會。」

美菲關係：2022年9月22日，美國總統拜登與菲律賓總統小馬可斯在美國紐約舉行雙邊會談。（Reuters）

美菲兩國於 1951 年簽訂了共同防禦條約，如果任何一方受到攻擊，包括在南中國海，都可以援引該條約。奧斯汀在協調中心奠基儀式上強調，美國對菲律賓有堅定承諾。

中國外交部今日回應指，任何形式的軍事協議或安全合作「都不得針對或損害第三方利益，不得破壞區域和平、加劇地區緊張局勢」。中國外交部發言人林劍表示，堅持睦鄰友好和戰略自主是維護國家安全、維護區域和平穩定的唯一正確選擇。