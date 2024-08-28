南海衝突｜菲律賓防長叫囂：美菲共同防禦條約應「擴大解讀」

綜合路透社和美聯社報導，當地時間8月27日，菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）在美國印太司令部年度軍事會議上妄稱，中國是東南亞地區「國際和平的最大破壞者」，他慫恿國際社會干預中國在南海地區維護自身領土主權和海洋權益的行動，並喊話東盟採取更多行動。



這位菲律賓防長還叫囂，應擴大對《美菲共同防禦條約》內容的解讀，使其變得「更靈活」，避免落入所謂「中國的陷阱」。

對此，中國外交部發言人林劍27日應詢時表示，當前究竟是誰不斷地在南海侵權挑釁？是誰在引入域外的勢力，破壞地區和平穩定的大局？地區國家對此都看得清清楚楚，破壞和平的帽子絕對扣不到中國頭上。中方敦促菲方個別人員正視問題的根源，不要在滋事挑釁、破壞地區和平的道路上越走越遠，不要再上演顛倒黑白、倒打一耙的拙劣戲碼。

當地時間8月27日，美國印太司令部第35屆年度會議在菲律賓首都馬尼拉舉行，美國及其盟國的軍事官員和高級外交官出席了這次會議，菲防長德奧多羅在會議期間發表了上述挑釁言論。

他呼籲讓《美菲共同防禦條約》變得「更靈活」，「應對該條約進行動態解讀」，並稱美菲正在就這種可能性進行談判。

德奧多羅聲稱，對美菲而言，「最大的危險是收緊對雙方行動的限制」。

他還歪曲事實，倒打一耙，慫恿地區國家對中方正常維權執法指手畫腳，聲稱相信中方「並非不可阻擋」。

德奧多羅揚言，對菲律賓而言，通過合作和自身力量來「製造足夠的軍事威懾力」至關重要。

他隨後在會議間隙抱怨稱，國際社會目前對中國在南海和其他地區「日益強硬的行動」的關切是「不夠的」，並稱東盟應該採取更多行動。

菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。(Reuters)

美國印太司令部27日宣稱，美國護送菲律賓船隻向在中國領海滯留的菲船隻實施補給是「完全合理的選項」，但美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）表示，是否這麼做還需美菲進行磋商。

菲律賓曾是美國殖民地，1951年兩國簽署《共同防禦條約》，其中有條款規定任何一方在太平洋的軍隊、公共船舶或飛機遭受攻擊時，兩國將依約採取行動，以應對共同危險。

在菲防長顛倒黑白之際，中國海警日前對執意侵闖中國南沙群島仙賓礁附近海域的菲肇事船隻依法依規採取了管控措施。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月25日，菲律賓3002號船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島仙賓礁附近海域，中國海警依法對菲船隻採取管控措施。25日14時12分，菲3002號船無視中方嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。我們正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

中國外交部發言人林劍8月26日表示，一段時間以來，菲方頻繁派出海警船、公務船等強闖仙賓礁附近海域，企圖向在仙賓礁潟湖長時間滯留的菲海警船實施補給，謀求實現長期存在。菲方此舉嚴重侵犯了中方主權、嚴重違反了《南海各方行為宣言》，破壞了南海和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，立即撤走有關船隻。中方將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

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