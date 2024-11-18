G20巴西峰會　習近平晤阿爾巴尼斯：中澳之間無根本利益衝突

中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）出席二十國集團（G20）領導人峰會，期間會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，中澳之間沒有根本利益衝突，只要雙方互相尊重，中澳關係就一定能夠發展好。阿爾巴尼斯則談到堅持一個中國政策，反對「脫鈎」。



央視新聞11月18日報道，習近平指中澳之間沒有根本利益衝突，只要雙方堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中澳關係就一定能夠發展好，中方願同澳方一道，推動建設更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係，為地區和世界注入更多穩定性和確定性。

2024年11月18日，中國國家主席習近平出席巴西里約熱內盧G20峰會。圖為習近平在里約喜來登酒店會晤英國首相施紀賢 。（Reuters）

他稱中方願進口更多澳洲優質產品，鼓勵中國企業赴澳投資興業，希望澳方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，中澳都是經濟全球化和自由貿易的支持者、維護者，雙方應該加強協調和合作，反對保護主義，推動各國在開放中分享機會和利益，實現共同發展。

2024年11月18日，澳洲總理阿爾巴尼斯到場出席二十國集團領導人峰會。（央視新聞）

阿爾巴尼斯表示，很高興在澳中全面戰略夥伴關係建立十周年之際再次同習近平會面。澳方堅持奉行一個中國政策，反對「脫鈎」，主張推進經濟全球化，希望同中方加強在能源轉型、氣候變化等方面合作。

他還讚賞中國在亞太經合組織等多邊機制發揮的重要作用，支持中國擔任2026年亞太經合組織（APEC）東道主，願同中方加強多邊溝通，促進地區和平穩定和繁榮發展。