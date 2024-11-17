習近平宣布中國將主辦2026年APEC峰會

央視新聞11月16日報道，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議。習近平在會議上宣布，中國將擔任亞太經合組織2026年的東道主。



新華社同日報道，習近平表示很高興時隔8年再次來到美麗的「花園之都」利馬，與大家共商亞太合作大計。感謝博魯阿爾特總統（Dina Boluarte）和秘魯政府為這次會議作出的周到安排。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議，圖為秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）歡迎習近平主席抵達會議場地。（X@SpokespersonCHN）

習近平指出，過去幾十年來，亞太經合組織帶動亞太地區實現大發展、大繁榮、大融通，助推亞太成為全球經濟最具活力板塊和主要增長引擎。當前，世界百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，世界開放指數不斷下滑，亞太合作也面臨地緣政治、單邊主義和保護主義上升等挑戰。站在歷史的十字路口，亞太各國肩負更大責任。

習近平向與會領導人呼籲要團結協作，勇於擔當，全面落實2040年布特拉加亞願景（APEC Putrajaya Vision 2040），推動構建亞太命運共同體，努力開創亞太發展新時代。為此，習近平提出三點建議。

第一個建議是構建開放融通的亞太合作格局。各國應堅持多邊主義和開放型經濟大方向，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，充分激活亞太經合組織作為全球經貿規則「孵化器」的作用，着力推進區域經濟一體化和互聯互通，拆除割裂貿易、投資、技術、服務流通的高牆，維護產業鏈供應鏈穩定通暢，促進亞太和世界經濟循環。建設亞太自由貿易區是區域經濟一體化的宏偉願景，關乎亞太長遠發展繁榮。

10年前，亞太經合組織北京會議作出啟動亞太自由貿易區進程的歷史性決定。今天，我們將通過亞太自貿區建設新的指導文件，相信這將為推動亞太開放型經濟發展注入新動力。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議時發表講話。（X@SpokespersonCHN）

開放是中國式現代化的鮮明標識。中國堅持以開放促改革，主動對接國際高標準經貿規則，積極擴大自主開放，將推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。中方堅持高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，積極推動加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》進程，簽署中國－秘魯自由貿易協定升級議定書，實質性結束中國－東盟自由貿易區3.0版升級談判，願同有關各方探索商談數字和綠色領域貿易協定，持續擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。

第二個建議是培育綠色創新的亞太增長動能。我們要牢牢抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，在人工智能、量子信息、生命健康等前沿領域加強交流合作，營造開放、公平、公正、非歧視的創新生態，推動亞太地區實現生產力躍升。

要堅持生態優先、節約集約、綠色低碳發展，推進經濟社會發展全面綠色轉型，建設清潔美麗的亞太。要着力推動數碼化綠色化協同轉型發展，塑造亞太發展新動能新優勢。

中國正在因地制宜發展新質生產力，深化同各方綠色創新合作。中方將發佈《全球數據跨境流動合作倡議》，願同各方深化合作，共同促進高效、便利、安全的數據跨境流動。中方在亞太經合組織提出貿易單證數碼化、綠色供應鏈能力建設、人工智能交流對話、糧食產業數碼化等倡議，為亞太高質量發展貢獻力量。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議時發表講話。（X@SpokespersonCHN）

習近平認為第三個建議是樹牢普惠包容的亞太發展理念，他認為要用好亞太經合組織平台，加強經濟技術合作，加大對發展中經濟體和弱勢群體的支持，共同做大並分好經濟發展「蛋糕」，讓更多經濟體、更多民眾共享發展成果。

今年，秘魯積極推動非正規經濟向正規和全球經濟轉型合作，同中國以人為本、促進社會公平正義、增進人民福祉的發展理念高度契合，中方對此表示歡迎。中方將在亞太經合組織推進提高居民收入、促進中小企業集群式發展等倡議，助力亞太經濟普惠包容發展。

習近平在發言尾段宣布，中國將擔任亞太經合組織2026年東道主，期待同各方一道深化亞太合作，造福亞太人民。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議，圖為秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）歡迎習近平主席抵達會議場地。（X@SpokespersonCHN）

習近平其後總結，改革開放是中國和世界共同發展進步的歷史進程。幾個月前，中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署。全會提出300多項重要改革舉措，就構建高水平社會主義市場經濟體制、推動經濟高質量發展、擴大高水平對外開放、提高人民生活品質、建設美麗中國等各領域作出系統佈局。中國發展將為亞太和世界發展提供更多新機遇。

中國古人說，「己欲立而立人，己欲達而達人」。拉美也有句諺語，「唯有益天下，方可惠本國」。中方歡迎各方繼續搭乘中國發展快車，同中國經濟共同發展，為實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界各國現代化共同努力。

外交部發言人後來在外交部網站回應記者提問指, 中國從促進亞太合作大局出發，主動擔任，提出申辦2026年APEC會議，獲得APEC成員歡迎和本次APEC領導人會議核可。

「中國一貫重視亞太合作，曾於2001年及2014年主辦APEC會議。 2026年中方將第三次擔任APEC東道主。中方願就2026年辦會事宜同各方加強溝通合作，共同落實2040年布特拉加亞願景，推動亞太共同體和亞太自貿區建設，打造各領域務實合作成果，為亞太和世界經濟成長注入新動力。」