紐約發生連環隨機持刀襲擊案 釀兩死一傷 精神病疑兇被捕
撰文：羅保熙
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美國紐約市18日發生連環隨機持刀襲擊案，造成兩死一傷；涉案的51歲男疑兇已被警方拘捕。當地警方表示，3名受害人是在不足三小時內先後遇襲，正調查犯案動機；據知，他們事前並沒有與疑兇發生爭執，亦沒有財物被搶劫，疑兇只是忽然走近他們施襲。
當地時間周一早上約8時半，一名36歲建築工人在曼哈頓一個地盤附近遭疑兇用刀刺死；約兩小時後，另一名正在河邊釣魚的68歲亞裔男子身中多刀死亡，其後聯合國總部附近一名36歲女子亦身中多刀，送院後危殆。
一名的士司機目擊案件，他之後通知巡警，警員其後在附近逮捕疑犯。據報，他當時手持兩把廚刀，衣服上有血迹。
紐約市市長亞當斯（Eric Adams）稱，疑犯是無家可歸者，有嚴重精神障礙，之前有８次刑事犯罪紀錄，最近一次因重大盜竊罪於 2024 年 10 月被捕。亞當斯形容事件是司法系統及精神衞生系統繼續辜負紐約民眾的例子。
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亞當斯