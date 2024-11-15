馬斯克稱SpaceX高速民航服務快將實現　未來從倫敦飛紐約僅30分鐘

有份幫助美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），近日確認旗下美國太空探索技術公司（SpaceX）產品「星艦」（Starship）的計劃或成事，未來由倫敦飛抵紐約最快或只需30分鐘。



一名用戶最近在社交平台上轉載一條影片並提示SpaceX，指特朗普新政府領導下的美國聯邦航空管理局（FAA），將在數年內批准SpaceX的一項服務，令人們可在一小時內於地球上的城市間穿梭。馬斯克回應稱：「現在成為可能（This is now possible）。」

圖為用戶在社交平台上載影片截圖，其中顯示馬斯克旗下美國太空探索技術公司（SpaceX）的一項服務可在短時間內幫助乘客抵達目的地，其中從香港抵達新加坡僅需22分鐘。（截圖自影片@ajtourville）

該影片顯示，乘客可在指定地點如同「搭巴士」般，無需1小時就能完成長途旅行，舉例從倫敦飛抵紐約僅需29分鐘，而從香港飛往新加坡亦只需22分鐘，從紐約送到上海則需39分鐘。

早於10年前，SpaceX 首次公佈了高速飛行的計劃，展示了一次革命性的「從地球到地球」的旅程，最多可容納 1,000 名乘客。地球上最強大的火箭星艦（Starship）不會飛入黑暗的太空深淵，而是在進入地球軌道後與地球「平行」飛行，前往另一個城市。

馬斯克聲稱，這將大大縮短航空旅行的時間，為商人和旅客節省大量時間，但每趟行程或需支付數千美元。