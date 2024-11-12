日本旅遊注意｜扶手電梯怎麼站才對？旅日專家揭數據 1行為高危
撰文：聯合新聞網
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台北捷運最近宣導，「扶手電梯兩側皆可站立」。
台大感染科醫生孔祥琪、也就是大家熟知旅日達人「林氏璧」指出，最近有網友說「日本也是這樣留一邊呀」，確實有這樣約定成俗的存在，但日本的交通單位亦積極在宣導。
林氏璧日前在Facebook粉絲專頁表示，最近看到有網友說：
「但日本也是這樣留一邊呀。」
「這個習慣不是日本傳過來的嗎？」
台日確實都有這種潛規則，但必須要澄清，這不代表日本的交通單位覺得這樣是正確的。
林氏璧指出，在扶手電梯行走是很危險的，日本消費廳於2015年公布數據，在2011年至2013年的東京，就有3865人因扶手電梯意外送醫，多數是65歲以上高齡者，多半更是因扶手電梯上行走所導致。
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日本交通單位近年也在宣導「扶手電梯兩側皆可站立」，不要在扶手電梯行走等，像是JR東日本公司就在2018年宣導過此事。
林氏璧說，長年約定俗成的習慣不是這麼容易改的，也相信大家旅日會觀察到，「關東站左邊」、「大阪站右邊」的現象。
JR東日本亦對此坦承，要改變民眾習慣不易，但仍會持續宣導。
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