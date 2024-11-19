韓國前政府幕僚涉嫌向中方洩露薩德機密被查

韓聯社11月19日獲悉，韓國監查院掌握文在寅政府國安高級幕僚向公民團體和中國政府泄露有關薩德反導系統（THAAD）的韓美軍事作戰機密，已於上月底委託大檢察廳進行調查。



韓國司法部門官員表示，監查院指控前國家安保室長鄭義溶、前國防部長鄭景斗等4人，涉嫌違反《軍事機密保護法》並濫用職權。

圖為2010年11月27日，在中國廣州舉行的東亞運動會閉幕時，中國及韓國國旗在場內飄揚。（Getty）

根據監查院掌握的情況，4人以外交關係為由曾向中國駐韓大使館武官提前介紹薩德導彈更換作戰名稱、作戰日期和內容等訊息。監查院認為，這遠超出因外交需要進行說明的範疇，屬於泄露軍事機密的行為。

涉案4人還曾向公民團體提前泄露屬於二級機密的薩德更換導彈相關韓美軍事作戰計劃，導致軍方2020年5月29日將設備建材運入薩德基地時，當地反對部署薩德系統的居民和警方發生肢體衝突，試圖藉此推遲薩德系統在韓國正式部署。

韓美兩國軍方2016年7月在韓國首爾發表聯合聲明稱，由於「朝鮮的核武器及導彈威脅」，雙方決定在駐韓美軍基地部署薩德系統。

這張駐韓美軍2017年3月6日提供的照片中，可以看到運載着建立薩德反導系統所需零件卡車，剛抵達韓國平澤市烏山空軍基地。（Getty）

薩德系統是美國全球導彈防禦系統的一個子系統，由美國航空航天製造商洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）公司承擔主要的研發和生產，是一種可車載機動部署的反導系統，具備在大氣層內外攔截來襲的短程、中程和遠程洲際彈道導彈的獨特能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

