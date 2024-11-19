G20峰會｜韓國總統尹錫悅：中美之間不可二選一

G20峰會正在巴西里約熱內盧舉行，正在當地出席峰會的韓國總統尹錫悅18日接受巴西傳媒書面訪問表示，對韓國而言，中美兩國之間不可二選一，並承諾在特朗普即將重返白宮之際，與這兩個大國密切合作。



尹錫悅接受巴西報紙《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）和《環球報》( O Globo）的書面採訪時表示，希望華盛頓和北京之間建立建設性關係。

「對韓國來說，美國和中國是非常重要的合作夥伴。因此，我不認為這是選擇一個國家或另一個國家的情況，」尹錫悅對《聖保羅頁報》表示。

2024年11月16日，在秘魯利馬舉行的APEC峰會上，美國總統拜登抵達與越南國家主席梁強（後右）、韓國總統尹錫悅（前左）和馬來西亞總理安華（前右）準備大合照。（Reuters）

至於在《環球報》的訪問中，他就提及希望中美關係能朝着有利於國際社會穩的方向發展，而韓國會「在這過程中與兩國密切合作」。

對於韓國國內有擔心稱，第二任期的特朗普政府「美國優先」政策可能加劇中美衝突，並對韓國的安全及經濟造成影響，尹錫悅對此表示，韓國將基於國際規則尋求與中美兩國合作的途徑。他又表示，將以韓美同盟為基礎，與中方保持戰略溝通並發展雙邊關係。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與韓國總統尹錫悅舉行會面。（X@SpokespersonCHN）

在15日，尹錫悅在秘魯亦與中國國家主席習近平時隔兩年再次舉行首腦會談，兩方商定將共同致力於地區和平與繁榮。

尹錫悅對未來與特朗普的合作表示樂觀，特別是擴大安全以外的戰略合作，將其納入經濟、供應鏈、先進技術和能源等關鍵領域。