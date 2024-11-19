金正恩晤俄羅斯部長科茲洛夫 稱將繼續促進雙邊交流合作
撰文：聯合早報
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朝中社11月19日報道，朝鮮領導人金正恩日前接見了率團訪朝的團長、俄羅斯自然資源與生態部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）。
金正恩積極評價朝俄簽署《全面戰略夥伴關係條約》後在各領域不斷擴大深化合作。金正恩稱，順應朝俄友好合作關係提升到新的戰略高度，要進一步全面、多方位地繼續促進政府間貿易經濟和科技交流合作，推動兩國共榮發展。
科茲洛夫（Alexander Kozlov）17日率團抵達平壤，出席朝俄政府間貿易經濟和科技合作委員會第11次會議。
另外，在朝俄軍事合作日益密切的情況下，俄羅斯聯邦武裝力量總參謀部軍事學院代表團18日抵達平壤，該團團長為院長Vladimir Zarudnitsky，惟朝媒未提及俄軍事學院訪朝的目的。
韓聯社推測，朝鮮和俄羅斯可能就朝俄軍事教育機構之間的交流與合作方案進行討論。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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