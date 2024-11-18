效法安倍失敗，「特朗普2.0」的日本與石破茂怎麼辦？

11月16日，正在秘魯參加亞太經合組織（APEC）會議的日本首相石破茂表示，自己原本想與特朗普（Donald Trump，又譯川普）提前會面，但這個希望目前看來無法達成。特朗普團隊則解釋，總統任職前會見外國領導人有違美國法律。

不過從兩個事實來看，這個說法似乎欠缺說服力。第一，特朗普2016年首次勝選後，就已在未就任前的11月17日，破例會見了時任日本首相安倍晉三；第二，特朗普這次勝選後，也在11月14日於海湖莊園會見了首位外國領導人：阿根廷總統米萊（Javier Milei）。

而石破茂的原先規劃相當自信：在出席APEC峰會後，順道前往美國與特朗普會面。石破茂甚至主動提到，自己已與特朗普通話，雙方約定盡早會面。但如今看來，美日對接存在溫差，石破茂雖想效法安倍，在特朗普正式上任前強化兩國領袖的私人關係，卻終究功敗垂成。

而在特朗普喊出「美國優先」的背景下，石破茂的被冷落似乎也為美日前景投下陰影，更讓人猜想，特朗普究竟是在給石破茂下馬威，還是側面宣告日本在美國印太戰略的未來角色，已經不復以往特殊。

石破茂（右）2024年11月15日在秘魯利馬出席APEC會議（Reuters）

安倍與特朗普的特殊互動

首先觀察2016年安倍「破例」成功的政治背景。

當時特朗普勝選不到10天，安倍便迅速前往紐約進行非正式會晤，成了特朗普首位面見的外國領導人。從安倍立場出發，他顯然是想提早與特朗普建立私人關係，且當時特朗普首次執政，亞洲政策規劃還是一片白紙，安倍因此更有動機前來會面，靠著「見面三分情」影響特朗普的對日決策，進而鞏固未來的美日同盟；而從特朗普的立場出發，作為一個注重私人交情、崇尚小圈圈決策的領導人，或許也不排斥與安倍發展關係，以確保未來美日同盟的戰略慣性，並為兩國合作奠定新基礎。

而從後續發展來看，日本與安倍確實在特朗普的第一任期內，扮演了某種政治上的「特殊角色」。當然美日同盟並不對等，這種「特殊角色」並不意味安倍能主導美日互動，但論及巧妙利用內外形勢，在某些議題發揮影響力、實現自己的政治主張，安倍確實有所收穫，尤其是在說服特朗普強化美日同盟、共同圍堵中國上。

例如安倍曾在2020年受訪時回顧，自己與特朗普的2016年會晤，是美日同盟再強化的新起點。當特朗普詢問安倍「中國是從什麼時候開始，又是以什麼樣的速度增加國防經費」時，安倍表示，中國用了近30年的時間增加約40倍國防經費，「（除了中國）全球沒有任何一個國家用這樣的速度增加」，特朗普聽後表示驚訝。安倍更以中國的潛艦數量加以佐證，稱這些潛艦的目標就是在西太平洋的美軍第七艦隊，「這不光是日本的問題，也是美國的問題，希望美國能維持在區域的存在感」。

2016年，安倍晉三在紐約特朗普大樓與特朗普舉行會談，歷時90分鐘。（路透社）

於是特朗普上任不久後，美日就共同提出「自由且開放的印太」構想。但類似概念，其實早在2007年安倍訪問印度時便已出現，當時表述為「印太交匯之處」是「兩大洋的自由和繁榮有機地相融合的地方」；2016年8月，安倍在肯亞發表《自由開放的印度太平洋》演說時，再度提到「自由開放的印度-太平洋」（Free and Open Indo-Pacific）理念。對安倍來說，接近2016年的特朗普，是實現自己國際戰略構想的重要機會；而對2016年的特朗普來說，安倍的主張與遊說，則是自己作為「素人總統」，認識中國、乃至印太秩序的重要參考。

此外特朗普的朝鮮政策也有安倍的影子。雖說成效不顯，但特朗普任內確實嘗試緩和半島情勢，因為「短期來說朝鮮是問題，但中長期來看則是中國」。2018年6月，特朗普和朝鮮領導人金正恩在新加坡舉行歷史性會晤，隨後各方開啟了一連串外交互動：2019年6月，特朗普、金正恩和韓國總統文在寅在朝韓非軍事區舉行簡短會談，特朗普更在板門店越過三八線與金正恩握手，成爲首位踏上朝鮮領土的美國時任總統。而針對2018年6月的美朝領導人會晤地點，美方原本在韓國首爾、新加坡等方案間猶疑，最後是安倍建議：如果選在朝鮮半島舉行，很容易被北韓牽著走，因此應該選在新加坡，特朗普這才確認拍板。

當然，特朗普並沒有忘記競選時的口號，也曾在會談間向安倍提到，「日本應該再多負擔一些美軍駐日經費」。對此安倍回覆，美日是「互助同盟」，自己也已變更憲法解釋、解禁行使集體自衛權，會在未來持續完善安保相關法案，特朗普因此讚許安倍「十分有勇氣」。當然從安倍始終主張「國家正常化」來看，這究竟是被迫迎合美國要求、還是借力使力解禁束縛，恐怕相當耐人尋味。

無論如何，安倍與特朗普的互動或許稱不上友情，卻是某種特殊情境與時空下的「一拍即合」，只是促成「一拍即合」的條件，到了今日或許已相當稀薄。

2017年美國前總統特朗普初次拜訪日本及2019年再次抵達日本時，前首相安倍晉三安排他和松山英樹和青木功等高爾夫好手打球，甚至迎合特朗普的口味，招待他大口吃漢堡、陪著他看相撲比賽。（GettyImages）

「特朗普2.0」的日本何去何從

進入石破茂時期，美日關係的表裡已與8年前有所不同。過去幾年間，美日同盟經歷各種利益矛盾，包括貿易摩擦、軍費分攤爭議；且日本政壇自「後安倍時代」起逐漸陷入混亂，層出不窮的貪腐、政治獻金醜聞，嚴重衝擊政壇菁英的統治威信，自民黨內更是山頭消長、缺乏有力造王者，宛如進入戰國時代。

在貿易摩擦與經濟競爭上，儘管日本是美國的重要貿易夥伴，但特朗普對於日本的貿易順差長期不滿；防務費用分攤問題也是如此，特朗普曾多次批評日本在防務開支方面貢獻不夠，儘管日本近年增加了防衛預算，但特朗普或許猶嫌不足。當然這些結構性的問題長期存在，只是如果美日領導人彼此「說得上話」，或許能在一定程度上緩和摩擦，甚至為國家爭取更多時間與「豁免」。

從這個視角來看，石破茂作為首相本身，可能更是問題關鍵。第一，石破茂雖多次提出加強日本防務能力、成立「亞洲小北約」的主張，但其根本動機，似乎不是要為美國的印太戰略服務，而是在試圖減少對美依賴，並讓日本成為一個能在東亞安全發揮影響力的「正常國家」；第二，與安倍相較，石破茂的對華姿態目前看來相對溫和；第三，石破茂的上位過程相當驚險，不僅黨內支持基礎薄弱，還一度被預測可能是日本「最短命首相」，與安倍相比算是弱勢領導人。以上種種，無疑都會影響特朗普對石破茂的觀感，降低提前會晤的意願。。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與日本首相石破茂舉行會面。（X@SpokespersonCHN）

整體來說，安倍過去獨大日本政壇，並且積極推動美日同盟，再加上特朗普首次執政，面對一切都是初來乍到，或許是這種條件上的天時地利人和，共同促成了2016年的「破例」會晤。但到了2024年，安倍不僅不是日本首相，還在2022年遇刺身亡，石破茂因此喪失最好的「特使」人選；且特朗普如今已非首次執政，也已進入自己的最後任期，在許多議題上不僅不是白紙一張，恐怕還相當堅持己見。

在這種背景下，日本雖還是美國圍堵中國的重要基石，但強勢特朗普對上弱勢石破茂，似乎注定了美日同盟的不對等會持續傾斜。石破茂雖曾提及「亞洲小北約」，卻也明顯希望穩定中日關係，這種姿態當然不是「親中」，而是某種務實主義的發揮；但看在現在的特朗普眼中，這或許會是「石破茂不聽話」的如山鐵證，不論是希望維持對美自主、還是希望維繫中日互動，石破茂的此前姿態似乎正讓特朗普認為，面對這種「圍堵中國不盡心」的弱勢首相，不僅不用給予當年安倍的特殊待遇，還需要提前敲打一番。

更何況，石破茂才剛上台，各方就已經開始內閣的垮台倒數，面對一個注定不長命的政權，特朗普團隊不願投入資源也是情有可原。此前石破茂與特朗普僅僅5分鐘的超短電話會談，或許就已透露些許端倪，畢竟特朗普與法國的馬克宏（Emmanuel Macron）、韓國的尹錫悅都分別通話了25分鐘與12分鐘，石破茂的5分鐘無疑成為他「最速男」諷稱的另一個尷尬註腳，也引發日本內部批評：「是真的無話可說了嗎？」

當然，特朗普目前的對外政策還有很大的不確定性，除了魯比奧（Marco Rubio）、沃爾茲（Mike Waltz）等人的提名，暴露「對華強硬」應是未來執政主調外，特朗普究竟會如何對待印太盟國、是否還有意願維繫QUAD，相關細節恐怕還有待時間揭露。

但可以確定的是，在中美持續對峙的大結構下，作為美國盟友的日本必然扮演角色；只是在安倍缺位、石破茂弱勢的現在，日本曾經擁有的特殊影響力已然衰微，面對「特朗普2.0」強勢回歸，未來恐怕更難抵抗「老大哥」的相關要求。當然，有鑑於石破內閣搖搖欲墜、似乎隨時會垮台，未來4年的美日互動還是不能太早一錘定音。