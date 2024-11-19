G20峰會｜大合照拜登杜魯多梅洛尼齊失蹤　疑有心避拉夫羅夫？

正在巴西里約熱內盧舉行的G20峰會，11月18日安排拍攝領導人大合照，惟美國總統拜登（Joe Biden）未有現身，被嘲為「No-show Joe」；另外，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）同樣未有出席拍攝。



據衛報報道，拜登當天與杜魯多舉行雙邊會談後趕到現場，但為時已晚，其他領袖已經拍完合照散去；梅洛尼同樣錯過大合照，原因是她與拜登和杜魯多聚在一起。

有美國官員表示，由於後勤問題，大會在領袖未到齊的情況下已進行拍攝，他否認拜登是為了避免與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同框而缺席。

是次的G20大合照中，是以里約熱內盧名勝糖麵包山（Sugarloaf Mountain）為背景；中國國家主席習近平站在前排中間位置，而拉夫羅夫則站在後排較顯眼處。

美國總統拜登（中）、加拿大總理杜魯多（左）和意大利總理梅洛尼（右）同樣未有出席拍攝。(Reuters)

在拍照過程中，國家主席習近平、印度總理莫迪和法國總統馬克龍等世界領導人，沿着當地令人驚嘆的海灣現代藝術博物館外鋪有紅地毯的坡道走到合影地點。他們根據大會的安排走上舞台，聚在一起聊天、說笑，不消一會就完成拍攝。

上周六，秘魯亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議第二天，一眾經濟體領導人在會後戴上當地特色的羊駝毛頸巾拍攝大合照，當時拜登有現身參與，並被安排在後排靠邊站。