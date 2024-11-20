G20峰會｜習近平晤馬克龍　冀加強優勢互補　實現互利共贏

新華社11月19日報道，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）舉行會面。



據報道，習近平指出，中法都是獨立、成熟、有擔當的大國，兩國關係具有獨特的戰略價值和全球意義。今年5月，中國對中法關係「新甲子」作出展望，並就全球性挑戰和熱點問題共同發聲，在國際上產生廣泛積極影響。

2024年11月19日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行會面。（央視新聞截圖）

當前國際形勢發生許多新變化，引領國際社會團結應對全球性挑戰，是中法共同擔負的大國責任。雙方要深化戰略溝通，加強相互支持，保持中法關係穩健、積極發展勢頭，為中歐關係良性發展和世界和平穩定作出更大貢獻。

習近平強調，中方願同法方繼續密切高層交往，持續深化文化、教育、地方、青年等人文領域交流合作，促進中法民心相通。中國共產黨二十屆三中全會開啟了中國新一輪改革開放進程，將為中法合作提供新機遇，雙方務實合作前景廣闊。希望雙方用好高級別經濟財金對話、經貿混委會等機制，深挖合作潛力，加強優勢互補，妥善解決分歧，實現互利共贏。

2024年11月19日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行會面。（X@SpokespersonCHN）

馬克龍表示，今年5月習近平主席成功訪法，共同隆重慶祝法中建交60週年。當今世界充滿各種不穩定不確定因素。法方願同中方認真落實兩國元首達成的共識，繼續密切高層交往，增進人文交流，賡續傳統友誼，打造新型國與國關係。

法國堅持戰略自主，願秉持相互尊重精神同中方開展對話合作，妥善處理經貿爭端，維護雙方經貿關係健康穩定發展，加強應對氣候變化、人工智能全球治理等領域合作。

雙方就烏克蘭危機交換了看法。習近平指出，中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫的，希望衝突局勢得到緩解，不願看到危機外溢、戰事升級，將繼續以自己的方式為停火止戰發揮建設性作用。